禁有黨籍人士處理資料恐違法？柯文哲：為什麼議員要逼我
台北市長柯文哲昨（24）日在出席記者會時，被問到日前有關北市大數據中心的資安疑慮時，表示未來會禁止有黨籍的人士處理相關資料事務。不過此番說法一出引發社會各界議論，原因在於禁止有黨籍的人任職等規定，已經有違法的疑慮。對此柯文哲今日上午被媒體詢問該狀況時，則質疑「那為什麼議員要逼我們這樣呢？」
記者丁上程／台北報導
2021-11-25 11:37:36
柯文哲昨日在接受媒體訪問時，針對議員質疑北市府成立大數據中心，恐淪為「民眾黨選戰研究中心」，表示「因為很多議員這樣質詢，所以我已經氣到在晨會時下令，市府處理資料的人，都不可有黨籍。」不過此番說法引發外界討論，原因在於不得有黨籍的規定，疑似違反就業服務法「雇主不得有黨派歧視」。
對此柯文哲今日回應時，先是表示「哎呀，那為什麼議員要逼我們這樣呢？」接著便強調如果違法的話「就不要違法就好」。不過面對媒體詢問，柯文哲似乎仍有滿腹牢騷想抒發，向現場記者表示「你為什麼不去訪問議員為什麼質詢？你應該要問那個議員為什麼要這樣質詢柯市長。」
副市長黃珊珊補充說明，表示柯市長在與市府內部討論後，認為既然有這麼多疑慮，希望能比照獨立的委員會，像是公平會、NCC因為要處理敏感資料的話，還是不應有參與政黨活動，所以討論後不是針對黨籍，而是希望當成獨立行使職權的單位，「當然法令上不能對員工有任何的差別待遇，因此只是將該單位當作獨立委員會行使，會盡量避免有違法的狀況。」