兒遇煞全身冰冷！母跪求白沙屯媽祖救孩子 下秒鑾轎轉向
苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮媽祖婆，遶境活動總會吸引大批民眾參與，許多信徒更會誠心向媽祖婆祈求，留下不少感人故事。YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」日前就分享了一段影片，一位媽媽向白沙屯媽祖跪拜請求，希望媽祖替兒子除煞加持，結果鑾轎果真轉向前往媽媽家中，讓她當場淚崩直呼，「真的讓我請到了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 11:59:20｜2021-11-25 13:00:34
白沙屯媽祖網路電視台分享的這段影片，分享了白沙屯媽祖的神奇故事。2016年時一位蘇媽媽祈求媽祖幫忙，透露自己兒子在畢旅時遇煞，之後身體嚴重不適，全身手腳冰冷，怎樣都無法治癒，連學校都去不了。束手無策的蘇媽媽，向白沙屯媽祖祈求，希望能夠救救自己的孩子。
蘇媽媽在路邊不斷誠心跪拜，一路緊跟著媽祖婆。最後媽祖鑾轎果然轉向，往蘇媽媽家前進。蘇媽媽帶著兒子一起向媽祖跪拜，家中其他長輩也一起誠心祈願。白沙屯媽祖的鑾轎停在蘇媽媽兒子面前替他除煞加持，結束後蘇媽媽兒子便表示身體熱了起來，「整個人輕鬆了」。
蘇媽媽哽咽感謝媽祖，激動表示「真的讓我請到了」。而網友看了也大受感動，紛紛在影片底下留言回覆說「白沙屯媽祖為信徒救苦救難，白沙屯媽祖婆一路的神跡都讓人感動想哭」、「讓我最感動的是這位媽媽，一路上緊緊跟著媽祖婆，一路上就是不停的跪求，臉上的無助都看在眼裡」、「媽祖本來在對向車道，真的被媽媽請來家裡了」、「天下父母心...媽祖慈悲」。（編輯：倪浩軒）
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