海誓山盟沒了！美女主播搏命訪大S婚禮 只拿到3支棒棒糖
大S、汪小菲離婚分道揚鑣，不僅粉絲傻眼，10年前費盡千辛萬苦採訪大汪婚禮的媒體們，也十分有感觸。東森新聞美女主播林季瑩，當年遠赴海南島第一線報導，為了替觀眾爭取珍貴畫面，甚至踩在消波塊上搏命取景，如今大汪離婚不是吵架說氣話，而是真的官宣，她直呼看到新聞真的很有感，當年見證海誓山盟，如今還是分手了！而頂著豔陽、狂風苦等採訪的代價，只有伴手禮3支棒棒糖。
記者江芷稜/綜合報導
2021-11-25 11:50:00
當年大汪婚禮是企業總裁和女星的夢幻組合，相當引人注目，但大S卻講究婚禮低調，受邀共襄盛舉的蔡康永、小S等人都不願對外分享實況，看著她長大的台灣媒體吃了閉門羹，結果搜狐CEO張朝陽明目張膽開啟直播，曝光第一手畫面，讓外頭枯等的媒體著急得不得了，使盡各種方法想要一睹真相。
林季瑩在社群平台透露，當年在海南島見證這一切，所有中港台娛樂記者大陣仗飛到海南島，礙於婚禮現場沒開放，記者群們只能分批輪流「進攻與防守」，一部分的人守在婚禮進出口，捕捉賓客、新人進出畫面，另一組進攻的媒體只能徒步穿越一大片荒地後，突破重圍爬上消波塊，在最靠近戶外婚禮沙灘的圍牆邊卡位，捕捉新聞畫面。
這一等就是一整天，被大太陽曝曬到曬傷，終於等到婚禮結束，張蘭出面接受採訪，分送媒體巧克力、喜糖，並表示會選在海南島結婚，就是為了「海誓山盟」，這句話讓林季瑩印象深刻，無奈10年過了，大汪終究各走各的路。粉絲除了感慨海誓山盟變成海市蜃樓，也稱讚林季瑩經過10年美貌沒變，反而越活越年輕。