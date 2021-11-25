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海誓山盟沒了！美女主播搏命訪大S婚禮　只拿到3支棒棒糖

▲東森美女主播林季瑩當年採訪大汪婚禮，見證了兩人的海誓山盟。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲東森美女主播林季瑩當年採訪大汪婚禮，見證了兩人的海誓山盟。（圖／翻攝林季瑩FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-25 11:50:00

大S、汪小菲離婚分道揚鑣，不僅粉絲傻眼，10年前費盡千辛萬苦採訪大汪婚禮的媒體們，也十分有感觸。東森新聞美女主播林季瑩，當年遠赴海南島第一線報導，為了替觀眾爭取珍貴畫面，甚至踩在消波塊上搏命取景，如今大汪離婚不是吵架說氣話，而是真的官宣，她直呼看到新聞真的很有感，當年見證海誓山盟，如今還是分手了！而頂著豔陽、狂風苦等採訪的代價，只有伴手禮3支棒棒糖。

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▲林季瑩為採訪大汪婚禮，甚至搏命踩在消波塊上取景。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲林季瑩為採訪大汪婚禮，甚至搏命踩在消波塊上取景。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲當年大S婚禮很低調，不讓媒體採訪。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲當年大S婚禮很低調，不讓媒體採訪。（圖／翻攝林季瑩FB）

當年大汪婚禮是企業總裁和女星的夢幻組合，相當引人注目，但大S卻講究婚禮低調，受邀共襄盛舉的蔡康永、小S等人都不願對外分享實況，看著她長大的台灣媒體吃了閉門羹，結果搜狐CEO張朝陽明目張膽開啟直播，曝光第一手畫面，讓外頭枯等的媒體著急得不得了，使盡各種方法想要一睹真相。

林季瑩在社群平台透露，當年在海南島見證這一切，所有中港台娛樂記者大陣仗飛到海南島，礙於婚禮現場沒開放，記者群們只能分批輪流「進攻與防守」，一部分的人守在婚禮進出口，捕捉賓客、新人進出畫面，另一組進攻的媒體只能徒步穿越一大片荒地後，突破重圍爬上消波塊，在最靠近戶外婚禮沙灘的圍牆邊卡位，捕捉新聞畫面。

▲當年為採訪大S婚禮，中港台媒體都頂著豔陽在現場守候。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲當年為採訪大S婚禮，中港台媒體都頂著豔陽在現場守候。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲林季瑩費盡千辛萬苦採訪大汪婚禮，最後拿到3隻喜糖。（圖／翻攝林季瑩FB）
▲林季瑩費盡千辛萬苦採訪大汪婚禮，最後拿到3隻喜糖。（圖／翻攝林季瑩FB）

這一等就是一整天，被大太陽曝曬到曬傷，終於等到婚禮結束，張蘭出面接受採訪，分送媒體巧克力、喜糖，並表示會選在海南島結婚，就是為了「海誓山盟」，這句話讓林季瑩印象深刻，無奈10年過了，大汪終究各走各的路。粉絲除了感慨海誓山盟變成海市蜃樓，也稱讚林季瑩經過10年美貌沒變，反而越活越年輕。

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