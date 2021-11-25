看好東南亞市場！國光新冠疫苗獲3億元授權金

《四方報》報導，疫苗大廠國光新冠疫苗傳喜訊！日前國光新冠疫苗公告和新加坡 Aios Biotech Pte Ltd 及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗 AdimrSC-2f vaccine 東南亞專屬銷售及使用權，授權金總額達 3 億元，未來包括新冠疫苗、腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-25 17:18:00
據悉，國光新冠疫苗專注於次世代疫苗的研發，除了是為了提升疫苗的保護力，讓其性能更佳優異，國光也希望研發出結合新冠疫苗、流感雙效合一的新流感疫苗，讓民眾打一次就可以獲得雙重保護。
國光生技表示，新冠疫苗 AdimrSC-2f 已在台灣完成第一期臨床試驗，並在今年 9 月取得印尼 BPOM 核准執行 PI/II 臨床試驗，並計劃陸續在國內外執行多國多中心的臨床試驗，授權合約包括越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、汶萊、新加坡、印尼、東帝汶、菲律賓。
國光生技結合安特羅及新加坡 Aios Biotech Pte Ltd，共同執行臨床試驗，並拓展東南亞疫苗銷售市場，進而擴大營運版圖及規模，雙方簽約將國光新冠疫苗技術成果移轉予安特羅與新加坡 Aios Biotech Pte Ltd 合資成立，並由安特羅持股 55% 的合資公司 Enimmune Biotech Pte Ltd，授予東南亞區域內專屬使用及實施權。