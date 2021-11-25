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海空戰力提升計畫特別預算案　政院編2373億買8防衛系統

▲2400億「海空戰力提升計畫採購特別條例」，立院三讀通過。圖為中科院研發的雄風二型反艦飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲2400億「海空戰力提升計畫採購特別條例」，立院三讀通過。圖為中科院研發的雄風二型反艦飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-25 12:19:55

行政院今（25）日通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，總預算2373億元。行政院長蘇貞昌在會中指出，感謝立法院在前天已三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》並經總統公布施行，今提出特別預算後將函請立法院審議後，他也會到立法院進行報告及答詢。

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《海空戰力提升計畫採購特別條例》第4條規定採購項目包括，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。第6條規定經費上限為2400億元，施行期間自公布日施行至2026年12月31日。

行政院發言人羅秉成會後轉述蘇貞昌裁示，近年中國不斷擴大軍事活動，為確保國家安全，行政院在9月16日提出《海空戰力提升計畫採購特別條例》希望在最短時間內有效提升空防能力，快速形成制海不對稱戰力，立法院已三讀通過並由總統實施，今也提出本特別預算。

主計總處公務預算處長張惟明說，預算主要強化反艦、防空及反制3大作戰需求。反艦部分，岸置反艦飛彈系統計畫經費(第1、2階段)797億元；海軍高效能艦艇計畫經費(第1、2批)692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。 

防空部分，野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元。反制部分無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。

張惟明表示，為因應敵情威脅，強化國家安全，本特別預算在符合財政紀律規範下，希望短時間籌獲武器裝備，以快速提升國軍整體海、空防戰力，2373億元將全數以舉借債務支應。

另外外界質疑中科院採購不受監督，國防部也表示，中科院一直受到國防部、審計機關查核，預計下月底有會針對中科院完成採購作業辦法確定，並由國防部核定，中科院採購是非常嚴謹。
 

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