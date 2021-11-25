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阿根廷釣客河邊自拍後嚇傻！詭異白影「躲樹後」一同入鏡

▲阿根廷一群釣客近日遭遇怪事，聲稱在河邊拍攝到不可思議的畫面。（圖／翻攝自每日星報）
▲阿根廷一群釣客近日遭遇怪事，聲稱在河邊拍攝到不可思議的畫面。（圖／翻攝自每日星報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-25 12:29:29

阿根廷有4名釣客，近日一同去當地的莫佐托羅河(Mojotoro River)釣魚，並拍照留念，事後卻發現其中1張照片，有團詭異白影出現在樹後方，彷彿默默盯著他們，照片被放上網路後，引發不少討論。

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綜合《每日星報》、《Cronica News》等外媒報導，事件發生在本月16日，4名釣客相約傍晚前去莫佐托羅河釣魚，一路待到夜幕低垂，準備收工返家時，其中2人決定自拍留念，回家仔細查看時才驚覺，其中1張照片的樹後，居然出現了詭異的人形白影。

▲釣客拍攝的其中一張照片，大樹後方出現一團白影，看起來好像個戴著面紗的女人。（圖／翻攝自每日星報）

當事人認為，這團白影看起來好像是一個戴著面紗的女人。報導提到，當地盛傳莫佐托羅河超自然現象頻傳，是小有名氣的靈異景點，多次有民眾信誓旦旦的聲稱，曾目擊白影飄過，或是物品自行移動等怪事。

▲釣客拍攝的其中一張照片，大樹後方出現一團白影，看起來好像個戴著面紗的女人。（圖／翻攝自每日星報）
▲▼釣客拍攝的其中一張照片，大樹後方出現一團白影，看起來好像個戴著面紗的女人。（圖／翻攝自每日星報）

▲釣客拍攝的其中一張照片，大樹後方出現一團白影，看起來好像個戴著面紗的女人。（圖／翻攝自每日星報）
 
照片在網路上引起熱議，網友紛紛試圖以科學和神祕學的角度去分析，有人認為只是採光和角度問題，也有人認為可能真的有什麼力量棲息在那裡，而拍下照片的釣客們則表示，事發後他們一直不敢再靠近莫佐托羅河，以後可能也不會再去了。
 

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