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就愛林蔭豪宅！天龍國貴婦撒1.6億現金入手「敦南御所」

▲大安區敦化南路林蔭大道豪宅「敦南御所」14樓戶，9月成交1.6億元。（圖／台灣房屋提供）
▲大安區敦化南路林蔭大道豪宅「敦南御所」14樓戶，9月成交1.6億元。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-25 13:08:26

富豪就愛林蔭宅！根據實價揭露，台北市大安區敦化南路林蔭大道豪宅「敦南御所」14樓戶，9月成交1.6億元，單價約150萬元，創下該社區新低單價，而買家是戶籍在大安森林公園第一排的黃女士，以無貸款買進，顯示高資產族在資金充裕之際，不動產是優先布局的理財規劃，且偏好選擇景觀或條件相似豪宅。

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台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，敦南御所歷史最高成交單價為2018年交易的22樓的樓中樓戶，單價225.7萬元，近年中高樓層160至175萬元左右，過去最低交易為今年三樓的150.8萬元，而新交易為14樓，以破盤最低價150萬元成交，主要是因敦南御所為都更案，不排除是部分地主分回戶轉手，持有成本低，因此出脫的價格也會較為實惠。

▲富豪家族偏好林蔭宅案例。（表／台灣房屋提供）
▲富豪家族偏好林蔭宅案例。（表／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，敦南御所為敦化南路綠色走廊樹海第一排，因近松山機場，又有敦化國小、仁愛國中和懷生國中學區，吸引不少高資產族布局，尤其是大安區土生土長的企業家族或台商，更是偏好這兼具林蔭和學區的市區精華地段。

根據房仲業者觀察，近年北市林蔭大道宅或大安森林公園宅交易中，買家原戶籍地也在敦化南北路、仁愛路三段、新生南路二段等林蔭路段，包括帝寶幫宏泰集團家族成員陸續加購同社區、許姓傳產家族則買下敦化北路「琢賦」；此外，原本就住在仁愛路三段的「偶像劇教母」柴智屏也買進「琢賦」；而原住敦化南路楊姓自然人，以約2.69億元買進同路段的「敦南樞苑」。

張旭嵐指出，富豪家族購屋、換屋，多半有區域習慣性，包括天母、大安的買家，因習慣該生活圈，加上對該區域房價發展熟悉，因此常見在地家族群聚效應，偏好在同區域甚至同社區一買再買；除了區域性，不少換屋族也會以起家厝的條件為購屋習慣，例如習慣大安森林公園或林蔭視野景觀，或是偏好戶數少的社區，以及特定公設、建商等，都會成為換屋的優先條件。

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