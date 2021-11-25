中共天津書記發文捧習：要心向習近平、自覺看齊

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習近平9月召開就中共黨史第3份歷史決議徵詢意見的黨外人士座談會時，李鴻忠因也參加會議而受到關注。
香港星島日報日前一篇評論指出，李鴻忠參與本次歷史決議的起草工作，負責的題目正是「堅決維護黨的核心和黨中央權威」。
李鴻忠在人民日報的文章中強調，實踐證明，習近平是「經過歷史檢驗、實踐考驗、鬥爭歷練的當之無愧的黨的核心」，是「贏得全黨全國人民衷心擁護愛戴的人民領袖」，是「實現中華民族偉大復興的領路人」。
他還說，要「心向習近平總書記」，心有黨中央、心為黨中央，「自覺向習近平總書記看齊」，向黨中央看齊，向黨的理論和路線方針政策看齊，向黨中央決策部署看齊。
李鴻忠提到，要「在思想上高度信賴核心、感情上衷心愛戴核心、政治上堅決維護核心、組織上自覺服從核心、行動上始終緊跟核心，一切行動聽從習近平總書記和黨中央的指揮」。
他在文章中還說，要深刻認識維護「習近平總書記黨中央」的核心、全黨的核心地位，決定道路方向，決定事業成敗，決定黨的興衰，決定國家和民族的前途命運，從而在維護上更加堅定、更加自覺、更加執著、更加真摯。
李鴻忠說，習近平是「黨中央的核心、全黨的核心」，是中央領導集體中「負總責、最後下決心的人」，是黨的領導的根本制度安排。堅持黨的領導，首要的、根本的是「堅決維護習近平總書記的核心地位」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，這是黨的領導的最高原則。
李鴻忠在中共黨內一向以忠於習近平聞名，以往事蹟不少。10月26日，習近平夫人彭麗媛向中美聯合成立的「天津茱莉亞學院」落成典禮致上賀信後，天津市外事辦便在11月11、12日舉辦兩天的研討會，以「學習彭麗媛教授賀信精神」為題召集官員及專家學者，令外界為之側目，被評為「擁屋及烏」。（編輯：沈朋達）1101125