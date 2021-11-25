高雄警破大型網路地下簽賭！2嫌4個月經手賭資高達9億
（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄李姓組頭與林姓女股東，以今彩539與香港六合彩經營網路賭博，短短4個月經手9億多下注賭資，李男獲利初估達300萬元，鹽埕警方前天搜索查扣95萬元賭資，今天依賭博罪將2人送辦。
高雄市政府警察局鹽埕分局，今天上午發布新聞稿說明，警方日前追查毒品案時，意外從嫌犯手機向上溯源查到網路簽賭案；經循線追查，發現38歲李男和35歲林女，涉共同經營網路地下簽賭，前天上午持高雄地方法院核發搜索票前往兩人住處搜索。
警方調查，李姓組頭和林女為鳳山某棟大樓鄰居，兩人今年7月起，共同經營網路賭博網站，網站主要以台灣公益彩券今彩539，與香港地區六合彩開獎號碼組合作為輸贏依據，會員加入後會提供網路賭博網站帳號、密碼權限下注，李男下線至少有10人，會員遍佈大高雄地區。
鹽埕分局表示，李姓組頭和林姓股東每次從下注賭資中收取手續費，從7月迄今下注賭資達新台幣9億多元，李男獲利初估約300萬元，林女獲利約20萬元，警方隨案起獲點鈔機1台、行動電話3支及賭資95萬元等證物，訊後將李男、林女依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另也將持續追查其他下線。（編輯：陳仁華）