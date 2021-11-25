喬友大樓大火4死！殉職消防員家屬提告　盼司法還原真相

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陳裔筑接受媒體聯訪時指出，對家屬來說，這段煎熬的等待過程，以及縣府消極處理的態度，是一種傷害，對她的父母來說也是二度傷害，哥哥抱持滿腔熱誠為社會服務遭到不幸，家屬提告是希望藉由司法能夠公平、公正以及客觀的還原事實真相。
吳韋達則說，他在議會審預算，還是看到邱聰佳代表消防局出席，他要反問這就是縣府負責任的態度嗎？彰化縣長王惠美應該要找更好的人來擔任消防局長、建設處長，不然家屬也不會利用自己的時間，到地檢署來按鈴控告相關人員。
消防員工作權益促進會監事張雅鈞則說，作為基層消防團體，對於追求真相改革立場不變，但對家屬而言，事發至今，彰化縣政府、消防局對於家屬多次提出查真相、要改革的請求僅有消極敷衍的回應，導致家屬選擇以提告方式，促使縣府進一步釐清責任，支持家屬以提告的方式，爭取與保障自己的權利。
針對陳志帆家屬提告，蔡進峰回應說，對此感到無奈，自己也是受害人，他只能配合司法調查的結果，也尊重家屬提告的行為；彰化縣政府則簡短回應指出，尊重家屬，其他不便表示意見。
彰化喬友大樓今年6月30日發生大火造成4死，其中1名死者為彰化縣消防局消防員陳志帆，大火發生後，陳志帆的家屬抱怨縣府處理態度消極，彰縣府11月3日公布調查報告，認定消防局和建設處有疏失，消防局代理局長邱聰佳和建設處代理處長陳威宏請辭代理職位獲准。（編輯：陳仁華）