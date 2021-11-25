COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

喬友大樓大火4死！殉職消防員家屬提告　盼司法還原真相

▲喬友大樓大火4死！殉職消防員家屬提告，盼司法還原真相。（圖／中央社）
▲喬友大樓大火4死！殉職消防員家屬提告，盼司法還原真相。（圖／中央社）

中央社

2021-11-25 14:50:28

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化喬友大樓大火造成4死，殉職消防員陳志帆的家屬，今天前往彰化地檢署，提告指彰化縣消防局副局長邱聰佳等4人，涉犯過失致死罪，家屬指出，期盼司法公正客觀還原真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
殉職消防員陳志帆的父親陳貴森、妹妹陳裔筑，今天上午在消防員工作權益促進會幹部、律師以及時代力量彰化縣議員吳韋達等人陪同下，前往彰化地方檢察署，按鈴控告喬友大樓管理委員會主任委員蔡進峰、當時擔任喬友大樓大火指揮官的消防局副局長邱聰佳、彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣以及小隊長劉耕憲等人，涉犯刑法過失致死罪。

陳裔筑接受媒體聯訪時指出，對家屬來說，這段煎熬的等待過程，以及縣府消極處理的態度，是一種傷害，對她的父母來說也是二度傷害，哥哥抱持滿腔熱誠為社會服務遭到不幸，家屬提告是希望藉由司法能夠公平、公正以及客觀的還原事實真相。

吳韋達則說，他在議會審預算，還是看到邱聰佳代表消防局出席，他要反問這就是縣府負責任的態度嗎？彰化縣長王惠美應該要找更好的人來擔任消防局長、建設處長，不然家屬也不會利用自己的時間，到地檢署來按鈴控告相關人員。

消防員工作權益促進會監事張雅鈞則說，作為基層消防團體，對於追求真相改革立場不變，但對家屬而言，事發至今，彰化縣政府、消防局對於家屬多次提出查真相、要改革的請求僅有消極敷衍的回應，導致家屬選擇以提告方式，促使縣府進一步釐清責任，支持家屬以提告的方式，爭取與保障自己的權利。

針對陳志帆家屬提告，蔡進峰回應說，對此感到無奈，自己也是受害人，他只能配合司法調查的結果，也尊重家屬提告的行為；彰化縣政府則簡短回應指出，尊重家屬，其他不便表示意見。

彰化喬友大樓今年6月30日發生大火造成4死，其中1名死者為彰化縣消防局消防員陳志帆，大火發生後，陳志帆的家屬抱怨縣府處理態度消極，彰縣府11月3日公布調查報告，認定消防局和建設處有疏失，消防局代理局長邱聰佳和建設處代理處長陳威宏請辭代理職位獲准。（編輯：陳仁華）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀