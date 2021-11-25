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IKEA敦北店回來了！改城市店11/30開幕　4大亮點搶先看

▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-25 15:07:34｜2021-11-25 15:16:02

IKEA粉絲注意了！今年4/26悄然熄燈、結束23年營業的IKEA敦北店，現在竟然又復活了！即將在11/30以「台北城市店-小巨蛋」重新回歸，當初是不是騙了你很多眼淚啊？快把眼淚擦乾吧，今天IKEA官方舉辦媒體導覽，《NOWnews》採訪團隊幫打家提前開箱全新的城市店店貌，發現4種獨賣商品，視覺效果也重新提升，趕緊往下看就知道。

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黃藍條紋制服創新　獨賣特製購物袋

全新城市店在原址重新開幕，除了視覺效果上有全新升級外，這是IKEA在台灣的首家城市店，不僅制服上有全新設計（黃、藍條紋），城市店還推出獨賣專屬IKEA購物袋，讓鐵粉能夠蒐藏。

▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，現場獨賣特製購物袋。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，現場獨賣特製購物袋。（圖／記者葉政勳拍攝）
開幕限定！客製化電繡織品

另外，這次開幕限定還推出織品電繡服務，民眾只要在織品區購買指定靠枕、枕頭套、毛巾等商品，就能夠加價（100~200元）客製化自己的抱枕，在上面繡上專屬的中英文。

▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出獨家電繡服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出獨家電繡服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
別怕買太多！城市店推便利箱宅配

此外，為了讓消費者安心買，台北城市店-小巨蛋，還推出限定服務，民眾只要購物滿888元，就能以優惠價49元買宅配箱，直接整箱寄回家。

▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出宅配箱服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出宅配箱服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
只有這裡有！城市店推「莫希托」霜淇淋

最後，讓粉絲暴動的，莫過於IKEA的招牌霜淇淋了，這回城市店開幕也相當有誠意，推出全台唯一的「莫希托」口味，無酒精版本讓大人小孩都能品嚐沁涼風味。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，限定推出莫希多口味霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，限定推出莫希多口味霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）

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