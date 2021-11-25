命理師評小鬼猝逝被嗆「怪力亂神」！怒告網友 結果出爐
藝人「小鬼」黃鴻升去年9月16日主動脈剝離猝逝，命理師江伯樂在直播中談論此事，認為是因為小鬼家的「祖先有問題」、「小鬼爸媽從照片看額頭泛青」等語，讓網友大為不滿，多人怒嗆江伯樂。江伯樂憤而提告，台北地檢署今（25）日表示其中2人獲不起訴處分，其他被告則移轉其他地檢署繼續偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 14:12:28｜2021-11-25 14:13:52
小鬼猝逝後掀起外界高度關注，命理師江伯樂談論此事時，認為小鬼除了心臟血液循環有問題外，家中祖先也有問題，小鬼爸媽從照片看來額頭泛青，代表睡眠品質不好等等。
相關言論被轉貼到PTT後，引發網友不滿，紛紛在底下留言痛批怪力亂神，更有人罵「神棍低能咖」、「閉上狗嘴」等等。江伯樂於是怒而對56位網友提告妨害名譽。
而台北地檢署偵查後，根據發文帳號使用的IP位址，發現只有2人位在台北，其他54位被告將移轉給各地地檢署繼續偵辦。而位在北檢轄區的2位被告，其中一位王男否認發文，由於王男使用的是共享IP，檢察官認為無法證明是王男的留言；而另位被告陳姓婦人，上網留言的其實是她兒子，留言內容為「閉上狗嘴」，檢察官認為光憑這句話難以認定是針對誰，最後王男、陳女以及陳女兒子3人，均獲不起訴處分。（編輯：倪浩軒）