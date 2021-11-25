特企／《劍俠情緣Ｒ》雙代言人現身　完美復刻回歸！

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元祖武俠MMORPG《劍俠情緣R》，此次邀請不敗跨世代女神「徐若瑄Vivian」與57屆金馬獎最佳男配角「納豆」兩位實力派演員同台飆戲，並演出以線上遊戲繁盛時代為背景的微電影。官方表示微電影的劇情呈現，將能讓經歷過那個線上遊戲年代的玩家有深切共感，重溫當年劍俠情緣系列遊戲中帶給玩家的真實情感。
12/8雙平台正式上線 限額封測活動即刻展開
官方表示，想要提前重溫當年遊戲的感動，除了觀看兩大明星主演的微電影外，今日啟動的「限額菁英封測」活動也能讓玩家提早體驗遊戲。此次活動僅限量創角3,000名，而搶進封測體驗的玩家，除在封測期間將可領取豐厚獎勵進行體驗如月卡及封測福利包(元寶、天山玉露、修煉丹、仙草露、長效玉露丸、大量銀兩)外，於12/8正式開服後，還可領取活動限定稱號「劍俠前輩」可提升角色移動速度5%，詳細資訊可至官方網站或臉書粉絲團追蹤瞭解。
• 《劍俠情緣R》菁英封測活動網站：https://lihi1.com/txTLB
• 《劍俠情緣R》事前預約網站：https://lihi1.cc/veIQI
• 《劍俠情緣R》官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/jxrvng
• 《劍俠情緣R》iOS預約：https://lihi1.cc/uAyM3
• 《劍俠情緣R》Android預約：https://lihi1.cc/OzEiQ