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特企／《劍俠情緣Ｒ》雙代言人現身　完美復刻回歸！

▲《劍俠情緣R》24日揭曉雙代言人納豆(左)、徐若瑄(右)。（圖／品牌提供）
▲《劍俠情緣R》24日揭曉雙代言人納豆(左)、徐若瑄(右)。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-25 15:04:08

「VNG Games維技遊戲」旗下手遊—元祖武俠MMORPG《劍俠情緣R》，24日除揭曉雙明星代言人「徐若瑄Vivian」與「納豆」及主題微電影外，同步宣布《劍俠情緣R》將在12月8日於台港澳雙平台正式上線。遊戲官方找來近期在電影戲劇圈均有亮眼表現的兩人進行代言，兩人在劇中互飆實力派演技，而跟隨劇情發展，兩人將引領玩家一起重返那個十多年前風行線上遊戲且情感豐富的年代。官方表示，《劍俠情緣R》做為一個跨世代的經典IP，期望透過雙代言人這種充滿情感的戲劇呈現，來向所有劍俠情緣系列作的玩家訴說”久等了，你曾經記憶中的那個武俠，完美復刻回來了”。官方透露，微電影中藏有不少玩過《劍俠情緣Online》的玩家會懂的小彩蛋，很值得玩家們細細品味領會。而即刻起至11月28日將展開為期五天的「菁英限額封測」體驗活動，官方也於今日公布豐富的活動限定獎勵，獎勵內容將可於遊戲正式上線後領取，創角名額有限，有興趣的玩家可至官方網站或臉書粉絲團追蹤瞭解活動詳情。

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徐若瑄、納豆首度合體代言　超精湛演技詮釋「線上遊戲那些年」

元祖武俠MMORPG《劍俠情緣R》，此次邀請不敗跨世代女神「徐若瑄Vivian」與57屆金馬獎最佳男配角「納豆」兩位實力派演員同台飆戲，並演出以線上遊戲繁盛時代為背景的微電影。官方表示微電影的劇情呈現，將能讓經歷過那個線上遊戲年代的玩家有深切共感，重溫當年劍俠情緣系列遊戲中帶給玩家的真實情感。

12/8雙平台正式上線　限額封測活動即刻展開

官方表示，想要提前重溫當年遊戲的感動，除了觀看兩大明星主演的微電影外，今日啟動的「限額菁英封測」活動也能讓玩家提早體驗遊戲。此次活動僅限量創角3,000名，而搶進封測體驗的玩家，除在封測期間將可領取豐厚獎勵進行體驗如月卡及封測福利包(元寶、天山玉露、修煉丹、仙草露、長效玉露丸、大量銀兩)外，於12/8正式開服後，還可領取活動限定稱號「劍俠前輩」可提升角色移動速度5%，詳細資訊可至官方網站或臉書粉絲團追蹤瞭解。

• 《劍俠情緣R》菁英封測活動網站：https://lihi1.com/txTLB

• 《劍俠情緣R》事前預約網站：https://lihi1.cc/veIQI

• 《劍俠情緣R》官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/jxrvng

• 《劍俠情緣R》iOS預約：https://lihi1.cc/uAyM3

• 《劍俠情緣R》Android預約：https://lihi1.cc/OzEiQ

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