名家論壇》李兆立／為何挑遠東下手？中國七傷拳被迫出招

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畢竟，論企業的台獨色彩，遠東絕對排不上前十名；論台商規模，遠東也遠遠排在鴻海、華碩等科技大廠的後頭。相信徐旭東本人也想不通，為何自己被中國政府抓出來遊街示眾。
徐旭東是不是「台獨金主」，確實是。從歷屆選舉對民進黨的政治獻金破億，以及讓民進黨在蔡總統兩度承諾的「礦業法」修正硬生生跳票來看，徐旭東當然是民進黨名列前矛的大金主。
但依照同樣標準，徐旭東更是「統派金主」。除了歷屆對國民黨候選人的政治獻金更多，在馬英九執政時同樣獲得政府全力護航。所以對北京始終不敢吭氣的國民黨主席朱立倫，也只能勉強擠出「兩岸多交流多對話」的空洞回應。
說穿了，許多財團跟徐旭東一樣，都是身兼「台獨金主」和「統派金主」的兩邊押寶。中國明知徐旭東實際上更偏好統派，卻依舊挑出來猛打，目的就是要對台商給出非常強烈的訊息：「哪怕你有99%愛祖國，只要有1%幫台獨，就是不行。」
下一個問題是，中國要台灣的政黨、企業、藝人等「選邊站」並不是新聞，但徐旭東或台商近期並無顯著「與台獨關連」的舉動，為什麼要挑在這個時間點，下如此重手？
因為，中國再不出手，就來不及了。
自從2019年起，在美中貿易戰、供應鏈重組、香港反送中、Covid-19等政經因素下，台商赴中投資金額明顯下滑，從2018年以前的百億美元驟降到40-60億，今年第一季甚至連10億都不到。反之，台商回流金額和赴東南亞投資比例都創下今年新高。
換句話說，國台辦此次高調出手，反而證明了時間並不站在中國那邊。
至於為何選在今年，或許是因為從2020年的經驗學到教訓，體認到在選舉年出手只會更讓台灣人同仇敵愾，今年再不出手，就要等到2024年大選後，屆時籌碼流失更多，且失去對2022及24兩次大選政治獻金的影響力。
這樣看來，中國這次對遠東出手，自有其時間壓力及精打細算，但也必須承受相對的代價。在美中對抗格局下，又在自己身上增添政治風險，固然能換得短期內對台商的震撼效應，但同時也加大了對台商外移的推力。是標準短多長空，傷敵八百自損一千的七傷拳。
回到台灣，除了一如過往地共同譴責中共對台灣民主的蠻橫打壓，其實還有其他事情該做，讓「短多長空」的短期震盪更順暢渡過，同時預防中國接下來更多的「以商逼政」。
中國硬拿徐旭東來殺雞儆猴，就是迫於時間壓力的短多長空，震撼效果大，但後續損失更多。台灣只要應對得當，讓短期震盪更順利渡過，相信時間會站在台灣這邊。
●作者：李兆立／政治工作者
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