瑪莎拉蒂逞凶案後　台中警持續掃蕩再破2博奕集團

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警方事後查出張敦量不僅是彰化百桂食品少東，還在台中投資線上博弈網站，15日破獲他經營的「2580國際娛樂城」，逮捕許姓首腦及幹部5人，之後透過科技偵防平臺進行大數據分析，比對出有水房集團協助「2580國際娛樂城」洗錢，還蒐證到俗稱「水仔」的成員交付「水錢」畫面，昨兵分多路掃蕩水房集團及另兩家博弈機房，逮捕水房集團徐姓主嫌等13人，查扣手機45支、電腦主機17臺、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊及現金89萬元。
其中一處博弈集團，隱身於台灣大道與黎明路附近的台中7期精華區，與宋姓大學生和瑪莎拉蒂擦撞地點不遠，宋母曾懷疑3嫌能立即叫來一群人、助陣者比警方還快趕到現場，背後可能有人撐腰，警方正釐清此處機房與車禍助陣是否有關。
台中市長盧秀燕日前主持市政會議時強調：「只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角絕不放過。」台中市刑大大隊長林明佐表示，絕不會放過張敦量的幕後利益集團，會持續以行動證明，警方有能力保障市民生活在安居樂業的環境、讓台中成為幸福快樂的城市。
經過19天的悉心照護，頭部縫了46針的宋同學今（25日）上午出院。宋母說，她打從心底感謝醫療團隊，對兒子那麼完善的照料。台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺叮嚀宋同學，出院後要小心不要跌倒、平常飲食和作息正常不要熬夜，並祝福他早日重返校園。