COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

瑪莎拉蒂逞凶案後　台中警持續掃蕩再破2博奕集團

▲台中警方再破獲地下博弈網站，逮捕水房集團徐姓主嫌等13人。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）
▲台中警方再破獲地下博弈網站，逮捕水房集團徐姓主嫌等13人。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-25 13:29:10｜2021-11-25 15:05:56

被瑪莎拉蒂3惡煞圍毆一度命危的宋姓大學生，今出院回家休養。台中市警方破獲主嫌張敦量經營的地下博弈網站後，持續掃蕩博弈集團，昨天再破獲兩處博弈機房，其中一處位於七期台灣大道附近，正釐清此處與張敦量在案發當時，能迅速叫兩車男子到場助陣是否有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
18歲的逢甲大學宋姓學生11月7日凌晨在台中市台灣大道與瑪莎拉蒂發生行車擦撞糾紛，遭富二代張敦量等3人持球棒痛毆，案發後幾分鐘，曾有近10名男子乘坐兩車趕來為張嫌助陣，宋姓學生被打到顱內出血、顱底骨折，歷經2次手術才撿回一命。
 

▲宋姓大學生今出院，以卡片感謝台中榮總19天來的照顧。（圖／台中榮總提供，2021.11.25）
▲宋姓大學生今出院，以卡片感謝台中榮總19天來的照顧。（圖／台中榮總提供，2021.11.25）
警方事後查出張敦量不僅是彰化百桂食品少東，還在台中投資線上博弈網站，15日破獲他經營的「2580國際娛樂城」，逮捕許姓首腦及幹部5人，之後透過科技偵防平臺進行大數據分析，比對出有水房集團協助「2580國際娛樂城」洗錢，還蒐證到俗稱「水仔」的成員交付「水錢」畫面，昨兵分多路掃蕩水房集團及另兩家博弈機房，逮捕水房集團徐姓主嫌等13人，查扣手機45支、電腦主機17臺、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊及現金89萬元。

其中一處博弈集團，隱身於台灣大道與黎明路附近的台中7期精華區，與宋姓大學生和瑪莎拉蒂擦撞地點不遠，宋母曾懷疑3嫌能立即叫來一群人、助陣者比警方還快趕到現場，背後可能有人撐腰，警方正釐清此處機房與車禍助陣是否有關。
 

▲台中警方破獲地下博弈網站，查扣大批電腦設備。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）
▲台中警方破獲地下博弈網站，查扣大批電腦設備。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）
▲台中警方破獲地下博弈網站，起出現金89萬元。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）
▲台中警方破獲地下博弈網站，起出現金89萬元。（圖／台中市警局提供，2021.11.25）
台中市長盧秀燕日前主持市政會議時強調：「只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角絕不放過。」台中市刑大大隊長林明佐表示，絕不會放過張敦量的幕後利益集團，會持續以行動證明，警方有能力保障市民生活在安居樂業的環境、讓台中成為幸福快樂的城市。

經過19天的悉心照護，頭部縫了46針的宋同學今（25日）上午出院。宋母說，她打從心底感謝醫療團隊，對兒子那麼完善的照料。台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺叮嚀宋同學，出院後要小心不要跌倒、平常飲食和作息正常不要熬夜，並祝福他早日重返校園。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀