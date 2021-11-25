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福島核廢水將入海！日本憂影響漁業　編列逾70億預算因應

▲日本福島核廢水預計2023年起排入海中，日本擔心加深大眾對沿岸漁產品的負面觀感，編列300億日圓因應。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本福島核廢水預計2023年起排入海中，日本擔心加深大眾對沿岸漁產品的負面觀感，編列300億日圓因應。（圖／達志影像／美聯社）

文/中央社

2021-11-25 14:17:26

（中央社東京25日綜合外電報導）日本福島核廢水預計2023年起排入海中，可能因此加深大眾對沿岸漁產品的負面觀感（風評被害），日本政府因此擬在追加預算案中編列對策費約300億日圓（約新台幣73億元）因應。

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日本時事通信社報導，福島第一核電廠在311核災後持續產生含氚核廢水，預計將在2023年春天起稀釋後排放入海；今年8月日本政府彙整相關對策，為了避免此事加深漁產品的負面觀感，要廣為宣傳漁產安全性、徹底調查對海洋環境的影響等。

經濟產業省因此擬在2021年度（今年4月到明年3月的會計年度）追加預算案中，編列約300億日圓的對策費，為可能發生的漁產風評被害預做準備。

報導指出，具體而言，因應此事的必要經費將由日本政府設立新基金，以多年且長期地持續提供支援；顧及核廢水排入海後，日本漁產輸出到國外可能因為風評被害而整體下降，因此支援對象為全國的漁產品，不僅限於災區漁產。

經濟產業省將設置一定的審查標準，若判斷漁產品受核廢水排入海影響導致價格降低時，將協助漁業團體與相關食品加工業者開拓銷路；此外，對於可冷凍保存的漁產品，也擬將補助保存經費等。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101125

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