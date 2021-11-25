低軌衛星夯什麼？供應鏈受關注　2021年底這2家有望商轉

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DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。
相較光環壟罩的SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb則在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，助其擴大偏遠地區的網路覆蓋。此外，Mitt亦積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb於印度提供連網服務。
至於亞馬遜(Amazon) Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，尚未發射衛星至太空，儘管如此，因FCC規範需於2026年前完成1,600顆衛星部署，且Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，Kuiper並不會缺席LEO競賽。然由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。
TrendForce指出，低軌衛星通訊強調訊號覆蓋不受地形限制，如山區、海上、沙漠等，且可與移動通訊5G作互補，此亦為3GPP Rel-17制定NTN規劃之應用方向，預期2022年全球衛星市場產值將有望受惠提升。TrendForce也預估，2022年全球衛星市場產值將達2,950億美元，未來幾年成長動能十足，也帶動台股相關供應鏈營運水漲船高。如CCL廠台光電、PCB廠華通、微波高頻元件設計昇達科、網通廠商台揚、CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電，以及電源供應器康舒後勢看漲。