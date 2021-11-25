COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

低軌衛星夯什麼？供應鏈受關注　2021年底這2家有望商轉

▲低軌衛星在5G時代中，幫助解決通訊上死角問題，專家認為，2021年底SpaceX和OneWeb有望商用。（圖／美聯社／達志影像）
▲低軌衛星在5G時代中，幫助解決通訊上死角問題，專家認為，2021年底SpaceX和OneWeb有望商用。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2021-11-25 13:45:00

近來除了「元宇宙」，最夯的話題就是「低軌衛星」，因為低軌衛星在5G時代中，幫助解決通訊上死角問題，因此被大眾看好是短期能貢獻營收的「真商機」。除了美國SpaceX申請發射數量為最大宗外，也包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等。專家認為，2021年底SpaceX和OneWeb皆有望商用。而相關低軌衛星概念股如華通、昇達科、台揚、同欣電與康舒也備受關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
特斯拉創辦人馬斯克創辦的SpaceX、亞馬遜旗下Kuiper系統、由英國政府和印度Bharti Global擁有的OneWeb、加拿大Telesat，都是目前備受矚目的低軌道衛星業者。DIGITIMES Research指出，其中SpaceX的進度最快，衛星群部署已達1,800顆，且有望於2021年第4季針對全球終端用戶正式提供連網服務。經歷破產重整、浴火重生的OneWeb也加速衛星群部署進度，目標2021年底前在北半球提供服務。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。

相較光環壟罩的SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb則在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，助其擴大偏遠地區的網路覆蓋。此外，Mitt亦積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb於印度提供連網服務。

至於亞馬遜(Amazon) Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，尚未發射衛星至太空，儘管如此，因FCC規範需於2026年前完成1,600顆衛星部署，且Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，Kuiper並不會缺席LEO競賽。然由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。

TrendForce指出，低軌衛星通訊強調訊號覆蓋不受地形限制，如山區、海上、沙漠等，且可與移動通訊5G作互補，此亦為3GPP Rel-17制定NTN規劃之應用方向，預期2022年全球衛星市場產值將有望受惠提升。TrendForce也預估，2022年全球衛星市場產值將達2,950億美元，未來幾年成長動能十足，也帶動台股相關供應鏈營運水漲船高。如CCL廠台光電、PCB廠華通、微波高頻元件設計昇達科、網通廠商台揚、CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電，以及電源供應器康舒後勢看漲。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀