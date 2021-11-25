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高市總預算案今再協商　陳其邁籲：拜託支持加速審議

▲高雄市府明年度總預算等案今天下午將再度進行黨團協商。市長陳其邁再度喊話，除市府總預算案，還有4個墊付案、自治條例修正案等，都要拜託議會支持。（圖／高市府提供）
▲高雄市府明年度總預算等案今天下午將再度進行黨團協商。市長陳其邁再度喊話，除市府總預算案，還有4個墊付案、自治條例修正案等，都要拜託議會支持。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-25 14:46:32

高雄市府明年度總預算等案11月4日付委未過，迄今過了3周，今（25）日下午將進行黨團協商。高雄市長陳其邁今(25)日再度喊話，除市府總預算案，還有4個墊付案、自治條例修正案等，都要拜託議會支持，以利加速審議。

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城中城大樓火災事故造成重大傷亡，高市議會認為市府有缺失認為「沒有負責，沒有預算」，以31票反對比26票同意，退回市府年度總預算、墊付等案。今天下午，國民黨、民進黨與無黨團結聯盟三黨總召進行黨團協商決定交付日期。

陳其邁表示，他這段時間積極跟議會溝通，希望不要影響市政推動，市府有四個墊付案還有一個自治條例都跟公安、消安相關，希望一併加速審議。

陳其邁認為，墊付案內涵蓋公安申報費用補貼費用，因為有些弱勢民眾第一次可能比較困難，而且有些沒有管委會，就由市府來幫忙，另有關防火避難設備，像消防門、灑水系統，若要貸款利息由市府補助，要快速改善至為重要；除總預算之外，墊付案跟自治條例修正都要拜託議會。

城中城大火事故後，陳其邁宣布編列4千萬預算，專案補助大廈公安、消安申報費用，並針對5樓以下住宅、三大弱勢族群全面推動住警器專案補助措施。

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