積極推廣母語繪本到全台小學！藝術創作推動多元文化對話
《四方報》報導，台灣國小力推新住民母語繪本，由國立新竹生活美學館秉持共創、共好、共享所出版的《話畫看•心畫家－多元母語繪本創作集》校園推廣活動以北臺九縣市三所小學為示範點，第一站於11月16日於桃園市觀音國小舉行。活動由國立新竹生活美學館研究發展組的曾組長敏菁、桃園市政府教育局國中教育科李專員速羚，以及觀音國小林校長翠玲分別向表達推動多元母語書香社會的理念及行動。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-25 17:14:00
大型繪本打開呈現6本繪本的代表畫作元素，彷彿繪本中的微藝廊的展示空間，希望引發孩童好奇心與興趣，並透過閱讀多元母語繪本激發更多想像力與文化平權共融。贈書儀式結束後，緊接著就是展開繪本推廣活動，由紙芝居故事老師佇嘉哥哥帶領小朋友閱讀套書中《白鷺啊白鷺》、《故鄉》，以生動的互動帶領20位3至6年級的圖書小志工進入繪本世界，期待經由圖書小志工將多元母語文化種子傳遞給更多小朋友。
觀音國小林校長翠玲表示：「樂見文化部發展新住民與移工之多元母語繪本創作集，正好是本校所缺乏之教材，竹美館在校園活動又特別製作大型繪本吸引學生學習動機，未來可持續作為校園推廣多元母語繪本的裝置藝術，激發學生能夠自動自發閱讀，這套書彷彿是閱讀新能源。」國立新竹生活美學館曾組長敏菁表示：「來自世界各地的新住民及移工，無論藉由通婚方式移居臺灣的新住民，或者因產業、社福所需而來到臺灣尋求勞動機會的移工，在不同的文化體系在此相遇，竹美館自108年起，開設新住民暨移工繪本培力工作坊，以藝術創作推動多元母語及文化對話。這次彙編108、109年繪本培力特優作品，具體展現其文化參與成果，更將成為多元母語發展與跨世代文化肯認之媒介。」
為推廣《話畫看•心畫家－多元母語繪本創作集》予更多新住民、移工、新二代及關注多元母語及文化發展的組織團體，電子書版本亦於國立新竹生活美學館官網及網路電子書平台上架，以利民眾閱讀。此外，繪本套書亦將於110年12月4日臺灣閱讀節於中正紀念堂規劃展覽與動態親子共讀、手作繪畫、特色美食品嚐等精彩活動，更多詳情請搜尋「話畫看」Facebook粉絲專頁或點閱電子書連結。