巷仔內／黃瀞瑩被辭職副發言人 凸顯柯文哲的「沒溫度」
台北市長柯文哲在上週五（19）施政總質詢的最後一天，被台北市議員陳政忠及王鴻薇質疑，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，跟著副市長黃珊珊拜會士林北投區地方里長，疑似有「帶職跑攤」的狀況。對此柯文哲在質詢台上突然爆出一句「黃瀞瑩目前已不是北市府副發言人」，由於市府事前並未發布任何關於黃瀞瑩卸任的人事資訊，因此也等同於柯文哲在質詢時，直接拔除了黃瀞瑩副發言人一職。
記者丁上程／特稿
2021-11-25 15:37:54｜2021-11-25 15:38:31
柯文哲擔任台北市長7年多來，如此臨時拔掉發言人等級官員的頭銜，黃瀞瑩是首例。不過觀察柯文哲當下的說法，並非像是「她從此刻起就不是副發言人」般的正式宣告，而是「其實她很久沒做副發言人工作」、「現在沒當副發言人、也沒在發言體系」等較為有保留空間的說法，畢竟柯文哲在任市長期間，市府內也曾經多次出現「身掛發言人相關職稱，卻鮮少進行發言工作」的發言人，因此對柯文哲來說這樣的狀況並非不能接受。
若從議員質疑的角度來看，黃瀞瑩除了副發言人，也身兼副市長的隨行幕僚，陪伴黃珊珊跑行程時是再稀鬆平常不過的事情。更何況柯文哲自己在質詢過程中，就數度為黃瀞瑩講話，表示「一定會符合法律規範，如果真的有被提名就要離職」，由此可知「拔官」一事，並非柯文哲自己想要這麼做，而是在一種半推半就的氛圍下造成的結果。
那為什麼最後黃瀞瑩還是「被辭職」了？
面對議員「身具民眾黨籍的黃瀞瑩，憑藉副發言人一職與黃珊珊一同『跑攤』，你柯文哲放任下屬利用行政資源打選戰，根本是黨政不分」等質疑，柯文哲過去身為台大醫院醫生，面對明顯病徵的疾病，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」恐怕是再簡單不過的道理，若只要拔去黃瀞瑩副發言人一職，就能平息外界對他的質疑，柯文哲當然毫不猶豫會做出這樣的決定。
試想黃瀞瑩從2018年初就擔任柯文哲的幕僚至今，更是民眾黨的創黨黨員，結果現在卻因為柯文哲不願承擔議員「合法合理僅是觀感不佳」的質疑而選擇切割。身為醫生，想透過切除病灶的方式解決當然沒有問題；但作為市長、黨主席，身份是一個政治人物的情況下，理應更有溫度與guts去捍衛下屬，而不是遇到外界質疑就妥協，實在沒有一個領導者該有的風範。