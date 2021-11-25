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特企／農糧署感謝全民相挺　祝「好釋連蓮」一整年！

▲行政院農業委員會農糧署「企業挺臺灣水果」感謝儀式。（圖／資料照片）
▲行政院農業委員會農糧署「企業挺臺灣水果」感謝儀式。（圖／資料照片）

本報訊

2021-11-25 17:19:12

行政院農業委員會農糧署為感謝各大企業的支持以及全民齊一心力挺台灣農產品，今(25)日辦理「2021 感謝企業挺台灣水果 全民支持台灣農產品」感謝儀式，針對今(110)年度協助認購台灣水果具卓著貢獻的 13 家 企業頒獎表揚，表達對於企業支持的謝忱之意。

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企業力挺　農民安心

農糧署指出，自去(109)年起全球在 COVID 19 疫情影響之下，不僅人民生活習慣改變，對於農產品在各國進出口限制增加等多項挑戰下，政府積極推動外銷、直銷、加工等措施多管齊下，協助穩定產銷及農民收益。 特別是今年度鳳梨透過團購平臺的媒合，總訂購量達到6萬5700多箱， 更有不少企業訂購後再次回購，對於市場價格具有一定的穩定效果，辦理 此次「2021 感謝企業挺台灣水果，全民支持台灣農產品」感謝儀式，感謝企業在這段期間以實際行動力相挺臺灣農業、造福農民。

感謝有你！多元行銷奏效

農糧署表示，本次頒獎感謝 13 家企業支持購買台灣農產品，包括中華電信股份有限公司、台灣肥料股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、 兆豐銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、財團法人工業 技術研究院、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、 瑋祥科技股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份 有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司等踴 躍採購臺灣農產品，該署胡忠一署長也特別頒贈獎座與獎狀深表感謝，並鼓勵企業持續認購，響應全國一同支持臺灣農產品。

「農良直賣所」及「好釋連蓮預購平臺」上線　線上訂單接單中

該署進一步表示，鳳梨釋迦產期將屆，需要企業及民眾繼續支持。為 了讓企業及民眾能夠更容易、方便訂購國產鳳梨釋迦，積極拓展多元銷售 管道，消費者可透過新型態銷售平臺「農良直賣所」，企業及單次訂購 10 箱 以上的訂單則可至「好釋連蓮預購專區」訂購，提供消費者由產地直送的 優質國產鳳梨釋迦，期以鼓勵全民及企業持續以實際行動力挺台灣農業。

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