特企／農糧署感謝全民相挺　祝「好釋連蓮」一整年！

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農糧署指出，自去(109)年起全球在 COVID 19 疫情影響之下，不僅人民生活習慣改變，對於農產品在各國進出口限制增加等多項挑戰下，政府積極推動外銷、直銷、加工等措施多管齊下，協助穩定產銷及農民收益。 特別是今年度鳳梨透過團購平臺的媒合，總訂購量達到6萬5700多箱， 更有不少企業訂購後再次回購，對於市場價格具有一定的穩定效果，辦理 此次「2021 感謝企業挺台灣水果，全民支持台灣農產品」感謝儀式，感謝企業在這段期間以實際行動力相挺臺灣農業、造福農民。
感謝有你！多元行銷奏效
農糧署表示，本次頒獎感謝 13 家企業支持購買台灣農產品，包括中華電信股份有限公司、台灣肥料股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、 兆豐銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、財團法人工業 技術研究院、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、 瑋祥科技股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份 有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司等踴 躍採購臺灣農產品，該署胡忠一署長也特別頒贈獎座與獎狀深表感謝，並鼓勵企業持續認購，響應全國一同支持臺灣農產品。
「農良直賣所」及「好釋連蓮預購平臺」上線 線上訂單接單中
該署進一步表示，鳳梨釋迦產期將屆，需要企業及民眾繼續支持。為 了讓企業及民眾能夠更容易、方便訂購國產鳳梨釋迦，積極拓展多元銷售 管道，消費者可透過新型態銷售平臺「農良直賣所」，企業及單次訂購 10 箱 以上的訂單則可至「好釋連蓮預購專區」訂購，提供消費者由產地直送的 優質國產鳳梨釋迦，期以鼓勵全民及企業持續以實際行動力挺台灣農業。