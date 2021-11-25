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新變種病毒現蹤！攜帶大量突變 威力恐更勝Delta

▲近期有種攜帶極高數量突變的新冠變種毒株在非洲出現，並已於香港出現病例，科學家表示應密切監控後續發展。（示意圖／Pixabay）
▲近期有種攜帶極高數量突變的新冠變種毒株在非洲出現，並已於香港出現病例，科學家表示應密切監控後續發展。（示意圖／Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-25 14:57:44

非洲的波札那(Botswana)，近期出現新冠病毒新變種「B.1.1.529」，雖然截至發稿為止，全球只有10起病例，但因該變種可能是目前進化程度最高的毒株，若流行，不排除將影響現有疫苗的效力。

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綜合外媒報導，「B.1.1.529」是一種被稱為「B.1.1」舊型變種病毒的演化，在刺突蛋白中用有32個突變，最終可能被命名為「Nu」變異株，已知南非、香港也有發現相關病例。

報導指出，香港病例是名26歲男子，10月曾前往南非旅行，於11月11日返回香港，原先檢測結果為陰性，卻於2天後轉陽，另外3例和6例則分別在波札那和南非被發現。

雖然現階段普及率極低，但有專家憂心，該變種很可能已不只存在於前述3個地區，倫敦帝國學院(Imperial College of Science, Technology and Medicine)的病毒學家湯姆博士(Dr. Tom Peacock)指出，「B.1.1.529」的出現，很可能比其他變種更糟，甚至更勝於現在佔全球大流行主要毒株的Delta變種、更能躲避抗體。

此外，包含倫敦大學學院遺傳學家巴盧(Francois Balloux)在內的部分科學家則表示，「B.1.1.529」的發展應被密切監控，但沒有必要過度擔心，因為目前尚無病毒迅速蔓延的跡象。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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