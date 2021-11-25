新變種病毒現蹤！攜帶大量突變 威力恐更勝Delta

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，香港病例是名26歲男子，10月曾前往南非旅行，於11月11日返回香港，原先檢測結果為陰性，卻於2天後轉陽，另外3例和6例則分別在波札那和南非被發現。
雖然現階段普及率極低，但有專家憂心，該變種很可能已不只存在於前述3個地區，倫敦帝國學院(Imperial College of Science, Technology and Medicine)的病毒學家湯姆博士(Dr. Tom Peacock)指出，「B.1.1.529」的出現，很可能比其他變種更糟，甚至更勝於現在佔全球大流行主要毒株的Delta變種、更能躲避抗體。
此外，包含倫敦大學學院遺傳學家巴盧(Francois Balloux)在內的部分科學家則表示，「B.1.1.529」的發展應被密切監控，但沒有必要過度擔心，因為目前尚無病毒迅速蔓延的跡象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。