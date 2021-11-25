實現股債利得逾千億！富邦金續加碼台股　估明年下半升息

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此外，截至2021年9月底，富邦金總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高，富邦金總資產突破10兆元大關，達10兆1542億元，年成長13.4%，淨值達8438億元，年成長28.0%，普通股每股淨值68.13元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長，帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率（ROA）為1.82%，股東權益報酬率（ROE）達21.61%。
富邦金也已公布10月份自結稅後淨利56.04億元，累計今年前10月稅後淨利1,358.15億元，每股盈餘為11.81元，亦穩居金控業前10月稅後淨利、每股盈餘獲利王。
此外，截至10月底，富邦金已取得58.04%日盛金股權，富邦金、日盛金也在11月5日雙方股東臨時會通過合併案，創下「金金併」歷史里程碑。富邦金控預計11月底前向主管機關申請合併，待主管機關核准，預計2022年第一季完成金控合併，2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。富邦金並於10月底完成現金增資，發行普通股金額322.77億元、特別股金額199.998億元。
至於子公司富邦人壽9月底總投資資產達4兆5816億元，年成長7.9%。受惠資本利得表現優異及避險成本改善，富邦人壽今年截至9月底避險前、後投資報酬率分別為6.24%、5.84%，均優於去年同期，避險後投資報酬率較去年同期增加134bps。由於台美利差維持低檔穩定，帶動富邦人壽2021年前3季經常性避險成本持續改善。
而截至9月底，富邦人壽整體負債成本與投資報酬率相比之正利差較去年同期擴大，且因產品銷售組合改變，損益兩平點優於去年同期表現為2.51%，與避險後經常性收益率相比具正利差。富邦人壽2021年9月底淨值及淨值比分別為5567億元、11.6%，皆較去年同期提升，金融資產未實現餘額變動主要受股債市波動影響，至9月底，富邦人壽淨值下金融資產未實現利益還高達1467億元，9月底淨值比11.6％。
進一步觀察富邦人壽股債資本利得，今年前3季股票資本利得722億元，較去年同期大幅增加218.9%；債券資本利得也有312億元，年增6.1%，也就是說合計股債資本利得就突破千億元、達1034億元，遠高於去年同期的521億元，若加上其他，整體總投資收入高達1934億元，年增39.9%。
對於股債展望，富邦金認為在主要經濟體經濟成長穩定，明年金融市場投資環境不會差異太大，加上出口在全球景氣帶動，上市櫃公司獲利營運表現也有機會延續到明年，台股本益比又相較主要股市低，富邦對台股仍保持樂觀態度，在第3季高點有出脫台股，但前波下跌時又開始回補，這策略也會持續到明年，明年會持續加碼股市。
富邦金首席經濟學家羅瑋也提到，美國在11月啟動縮減購債，加上美國總統拜登提名鮑爾續任聯準會主席，在這情況下，預估12月美國會加快縮債步伐，上半年結束QE，市場目前估美國明年可能會升息3碼，但富邦金認為美國下半年才會正式啟動升息，升幅可能在1至2碼，看勞動市場及經濟恢復狀況而宣，而台灣可能會跟進美國升息腳步，在美國升息後再升息，估計升幅幅度每次維持半碼左右。