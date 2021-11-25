青少年第二劑BNT停打該怎辦？專家建議：可考慮高端
近期國際上發現，青少年接種BNT疫苗不良反應比例大增，指揮中心日前宣布停止青少年第二劑BNT施打，但也再度陷入青少年無疫苗接種的窘況。專家認為，未來是否考慮混打其他疫苗需要研究佐證，不過如果以減輕不良反應來說，蛋白次單位疫苗如高端、Novavax都是可考慮的選擇。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-25 15:26:01｜2021-11-25 15:59:06
近期國際上發現，接種第二劑BNT疫苗的青少年罹患心肌炎風險劇增，指揮中心日前也宣佈暫緩施打，我國青少年的第二劑接種該如何是好？台大兒童醫院院長黃立民接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，「不可能混打莫德納，副作用可能更加嚴重，但如果第二劑打高端那還是出不了國，而現在Novavax的EUA也遇到一些瓶頸。」目前在青少年的確是陷入無疫苗可打的狀態。
而長庚病毒感染研究中心主任施信如則說明，就算青少年只接種了一劑BNT，對於重症預防還是有一些效果的，但如果是要降低病毒量以使之傳播速度將低，可能就比較難做到。
施信如指出，疫苗混打與否需要相關研究支持，目前也沒有其他可參考研究，「科學專業上來說，如果第二劑接種蛋白次單位疫苗，副作用是較小的。」mNRA疫苗是直接進入人體細胞，在細胞內轉譯製造棘蛋白，產生對新冠病毒的免疫力，但若打的是次單元蛋白質疫苗的話，不會進到細胞內，而是增加細胞對於第一劑抗體的記憶力。
施信如補充，如果要比效價的話，當然兩劑mRNA疫苗的效果會最強，莫德納又比BNT來得強，但如果要降低不良反應，那次單位蛋白疫苗則是比較好的選擇。