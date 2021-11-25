COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

青少年第二劑BNT停打該怎辦？專家建議：可考慮高端

▲青少年接種BNT疫苗不良反應比例大增，指揮中心日前宣布停止青少年第二劑BNT施打，但也再度陷入青少年無疫苗接種的窘況。（圖／美聯社／達志影像）
▲青少年接種BNT疫苗不良反應比例大增，指揮中心日前宣布停止青少年第二劑BNT施打，但也再度陷入青少年無疫苗接種的窘況。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-25 15:26:01｜2021-11-25 15:59:06

近期國際上發現，青少年接種BNT疫苗不良反應比例大增，指揮中心日前宣布停止青少年第二劑BNT施打，但也再度陷入青少年無疫苗接種的窘況。專家認為，未來是否考慮混打其他疫苗需要研究佐證，不過如果以減輕不良反應來說，蛋白次單位疫苗如高端、Novavax都是可考慮的選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期國際上發現，接種第二劑BNT疫苗的青少年罹患心肌炎風險劇增，指揮中心日前也宣佈暫緩施打，我國青少年的第二劑接種該如何是好？台大兒童醫院院長黃立民接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，「不可能混打莫德納，副作用可能更加嚴重，但如果第二劑打高端那還是出不了國，而現在Novavax的EUA也遇到一些瓶頸。」目前在青少年的確是陷入無疫苗可打的狀態。

而長庚病毒感染研究中心主任施信如則說明，就算青少年只接種了一劑BNT，對於重症預防還是有一些效果的，但如果是要降低病毒量以使之傳播速度將低，可能就比較難做到。

施信如指出，疫苗混打與否需要相關研究支持，目前也沒有其他可參考研究，「科學專業上來說，如果第二劑接種蛋白次單位疫苗，副作用是較小的。」mNRA疫苗是直接進入人體細胞，在細胞內轉譯製造棘蛋白，產生對新冠病毒的免疫力，但若打的是次單元蛋白質疫苗的話，不會進到細胞內，而是增加細胞對於第一劑抗體的記憶力。

施信如補充，如果要比效價的話，當然兩劑mRNA疫苗的效果會最強，莫德納又比BNT來得強，但如果要降低不良反應，那次單位蛋白疫苗則是比較好的選擇。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀