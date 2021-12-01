專訪／壯壯不當花瓶！擔任棒籃雙棲應援團長　明年拿碩士

誰說啦啦隊成員只是有美麗外表的花瓶？擁有迷人笑容、熱力四射的啦啦隊女神壯壯（沈立心），偏要打破刻板印象，每天都為球員奮力加油的她，從擔任樂天桃猿隊應援團長，繼續跨足到籃球圈，肩負福爾摩沙台新夢想家籃球應援團長的重任，棒籃雙棲全年無休之餘，仍在輔仁大學體育管理碩士班研究體育行銷，預計明年拿到碩士學位，證明自己不只有美貌，也是頭好壯壯的女神！

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▲壯壯從國小開始練舞，對舞蹈擁有無限熱情。（圖／記者葉政勳攝）

說起話來笑眼彎彎、酒窩誘人的壯壯，接受《NOWnews今日新聞》專訪，首度吐露一個小祕密，會進入啦啦隊根本是誤打誤撞，因為小時候的夢想，竟然是當夜店舞者！當年從高雄上台北念書後，到夜店去開眼界，看到濃妝辣妹穿著毛毛鞋在舞台上熱歌勁舞，簡直羨慕得不得了，憧憬自己也能在夜店耀眼四射，沒想到經紀公司卻相中她具感染力的陽光個性，推薦她進入啦啦隊，才有現在球場上眾所矚目的「嬌點」。





壯壯從小體力旺盛，是個好奇寶寶，對新事物都感興趣、愛學習，直到國小接觸了街舞，從此著迷於舞蹈的魅力，拜託媽媽讓自己學舞，排練到廢寢忘食、樂此不疲，每天和朋友練舞、到處比賽，直到半夜12點才回家，一度鬧出家庭革命，被媽媽鎖在門外痛哭，顯見其對舞蹈的熱愛。





▲壯壯在棒球場上活力四射，寒冬照樣穿中空裝上場熱舞。（圖／翻攝壯壯FB）

在習舞的路上，父母是壯壯最堅強的後盾，19歲那年在比賽前遭遇重大車禍，右膝粉碎性骨折開刀，為此停頓兩年沒練舞，差點毀掉舞蹈生涯，躺在病床上痛哭向隊員道歉時，父母滿面擔憂，卻沒阻止過她繼續走這行，一直在背後默默支持，鼓勵她勇於追夢。





曾有一餐吃掉80顆水餃紀錄，有了綽號「壯壯」，她北上發展後積極減肥，女大18變成了亮麗可愛的正妹，如今165公分的她保持體重50公斤出頭，健康而不刻意削瘦，飲食不會忌口，而是順應時節調整，講究由內而外調理身體，才能保持精神、體力充沛，膚質同樣好得沒話說，在綜藝節目卸妝也不怕，被綜藝大哥庹宗康、吳宗憲認證過素顏更美麗。





▲壯壯最近加入福爾摩沙台新夢想家籃球啦啦隊，橫跨兩個不同領域。（圖／翻攝壯壯FB）

當然，貌美又聰慧的她追求者眾，卻是個專情之人，上一段戀情從大學開始談了9年之久，因未來目標差異太大分手，現在則忙碌到無法顧及情事，她透露自己工作很拚命，私下戀愛卻是小女人，心儀的異性類性讓人跌破眼鏡，竟是擁有一身強壯肌肉的韓國猛男演員馬東石，看完電影《永恆族》後被他保護女人的行為深深打動，眼睛冒出愛心，希望未來也有像馬東石一樣強健的男人傾心於她。





在球場上如此耀眼，親和力滿點的壯壯，是眾多球迷們心中的女神，難免會遇到熱情粉絲想要拉近距離，今年從中信兄弟轉隊到樂天桃猿，一度引爆話題，連打菜的自助餐阿姨都會問候關懷，媽媽還擔心瘋狂粉絲會有不理性行為，特意叮囑她不要落單獨自返家。





▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊、Up直播站台。（圖／記者葉政勳攝）

壯壯笑說，很感謝這麼多年來，粉絲不離不棄，才有現在的自己，看到資深後援會球迷穿上「我壯我驕傲」的T恤表示支持，讓她很感動，把球迷的關懷都藏在心底，會把這份喜愛當作職場上的動力，強調回家都有球隊人員陪伴很安全，請粉絲不用擔心，不必跟著她回家，明年是出道10週年，她計畫推出新單曲、寫真集，回饋粉絲一路以來的應援。





突破應援團長多由男生擔任的慣例，像壯壯這樣棒籃雙棲的應援團長身分，幾乎無人能媲美，棒球賽多是全家觀賞，偏日式熱血應援風格，轉換成籃球場上的美式火辣風，舞蹈更偏性感，要在兩者間轉換自如，她更感責任重大，除了加強體力訓練、排練舞蹈，帶動整個隊伍的士氣，她也虛心向前輩學習喊口號，找專業老師指導發聲、修飾音頻，練習從丹田喊話，避免過度吶喊讓嗓子變啞。





▲女神壯壯認為運動環境一直在進步，啦啦隊女孩不該只有外表而已。（圖／翻攝壯壯IG）

每場比賽都是勝負、每顆球都會改變戰局，領略人生輸贏就在一瞬間，壯壯始終樂觀看待運動場的百變生態，賣力為每個球員加油、打氣。球場上年輕正妹湧現，加入啦啦隊一起競爭，30歲的壯壯已經是中流砥柱，她吐露心聲，之前擔任球評3年，卻避不了被少數網友酸「沒有專業知識」、「沒有說服力」，加上後輩很多正妹身材波濤洶湧，會有危機感，才會進修碩士學位，增加專業知識。她也力圖顛覆外界的刻板印象，改變3大錯誤觀念，證明「啦啦隊不只有外表」、「女性身材不以纖瘦為標準」、「女神也能像一般人談戀愛」。





入行至今9年，壯壯在啦啦隊累積高知名度，臉書有61萬粉絲支持，卻始終不願意原地踏步，從職棒中信兄弟啦啦隊長、樂天桃猿應援團長，再跨足籃球圈融入新環境，為了提升自己，始終不斷轉型，進修專業知識，這次壯壯挑戰夢想家籃球應援團長的大任，就是希望用自己的力量，呼籲更多球迷到場支持，把賽事的熱血精神感染給大家。她深信啦啦隊員的未來不只在棒球、籃球場上，而是整個體育圈，甚至該放眼到中國、世界體育賽事擴展視野。福爾摩沙台新夢想家啦啦隊12/11將在主場例行賽亮相，歡迎球迷到球場跟她們近距離接觸！











P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家 首場主場例行賽資訊





時間：12/11（六）14：30





地點：台中市北屯區崇德路三段833號 (洲際迷你蛋)



