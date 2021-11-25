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名家論壇》網路溫度計／陳吉仲失言風波聲量衝高掀熱議

▲農委會主委陳吉仲日前失言形容萊克多巴胺是飼料添加物，就像人吃保健食品。（圖／記者呂炯昌攝，2021.11.09）
▲農委會主委陳吉仲日前失言形容萊克多巴胺是飼料添加物，就像人吃保健食品。（圖／記者呂炯昌攝，2021.11.09）

文/網路溫度計

2021-11-25 15:54:10｜2021-11-25 15:54:36

文/朱涵瑜

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農委會主委陳吉仲日前接受民進黨Podcast節目訪問時，主持人問及「到底萊克多巴胺是什麼」，陳吉仲表示「萊克多巴胺就是一個很簡單的產品，比如說豬你要養讓牠長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，除了給牠吃飼料，飼料就像是玉米、黃豆把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品，某種程度萊克多巴胺就是飼料的添加物」，陳吉仲的這番話引發廣大討論，使得陳吉仲23日晚間臉書緊急發文【嚴正澄清，本人從未說過萊劑是人類的保健食品】，底下有不少網友加油打氣，認為陳主委確實沒有直接說萊劑是人類的保健食品，希望陳吉仲能提告，另外，有意代表民進黨參選台北市議員的焦糖哥哥-陳嘉行也留言力挺；但同樣有網友覺得陳吉仲的比喻不妥，萊劑不是人類保健食品，但他的說法會讓人聽起來像是「萊劑是豬的保健食品等等」。


比喻失當網議炸鍋？ 陳吉仲火速臉書貼文盼止血

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/8/26~2021/11/23）近三個月的統計調查，近日的「萊劑添加物保健品」爭議讓陳吉仲網路聲量衝上一波，不過，仍輸給9月的中國禁止台灣釋迦、蓮霧輸入事件，當時陳主委對農民信心喊話，強調會祭出10億元補助，還會向WTO提國際爭端解決，水果事件碰上兩岸議題、農民生計等等使得熱度迅速延燒。而這回「萊劑保健品」短時間之內也在網路上掀熱議，陳吉仲認為他的說法被曲解意思，迅速在臉書貼上逐字稿希望以正視聽、迅速滅火，但仍有網友不買單，反而覺得看了訪問逐字稿之後，覺得是陳吉仲比喻失當才會引起這些糾紛。

▲陳吉仲近三個月網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）
▲陳吉仲近三個月網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）

比喻不妥引熱議？ 陳吉仲近日熱門關鍵字「萊劑、保健品」

萊劑爭議吵得沸沸揚揚，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/23~2021/11/24）統計分析，這兩天陳吉仲的熱門關鍵字和萊劑事件有極大關聯性，包括萊克多巴胺、保健品、瘦肉精、好比人吃三餐等等都在榜單中，陳吉仲的澄清文能否發揮作用，還得持續觀察。

▲陳吉仲近日網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）
▲陳吉仲近日網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>陳吉仲喻豬吃萊劑添加物「好比人會吃保健食品」！聲量衝高掀熱議

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說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年08月26日至2021年11月23日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳吉仲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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