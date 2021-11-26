東京調降醫療警戒為最低等級　將祭補助提振觀光

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日本TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，東京都政府2020年7月開始分析醫療提供體制以來，今天首度將有關醫療提供體制警戒調降到最低等級。
東京都政府今天舉行分析感染狀況的疫情監控會議，將醫療提供體制的警戒等級，調降到4階段的最低等級。
東京都目前住院患者已從上週102人減至72人，重症患者也從10人減少到8人。專家認為，雖然急診收治體制目前仍受疫情影響，但已可兼顧一般醫療與疫情。
至於10月28日已將感染狀況警戒等級調降到最低等級，今天仍維持不變。專家指出，持續推動疫苗接種的同時，仍有必要徹底做好基本防疫對策來抑制疫情擴大。
東京都從2020年7月開始定期舉行疫情監控會議，這次是感染狀況與醫療提供體制首度同時被調降到最低等級。
面對疫情大幅改善，東京都政府將強化提振經濟活動對策，預計在本月30日開議的東京都議會提出相關補正預算（補充改正預算案）。
其中，為復甦觀光產業，東京都政府已確定政策方針，將給予東京都民在都內旅行每晚5000日圓（約新台幣1200元）、一日遊每次2500日圓的補助。
至於實施日期，將配合中央政府的觀光振興方案Go To Travel（去旅行），預算額度將暫編相當於60萬晚住宿費用。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101125