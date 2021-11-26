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東京調降醫療警戒為最低等級　將祭補助提振觀光

▲日本東京都疫情已穩定趨緩，東京都政府也祭出旅遊補助刺激觀光。（圖／取自unsplash）
▲日本東京都疫情已穩定趨緩，東京都政府也祭出旅遊補助刺激觀光。（圖／取自unsplash）

文/中央社

2021-11-26 00:00:00

（中央社東京25日綜合外電報導）日本東京都疫情已穩定趨緩，東京都政府疫情監控會議繼調降感染狀況警戒等級後，今天也調降醫療提供體制警戒到最低等級；東京都政府將祭出旅宿補助方案提振都內觀光。

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東京都24日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例僅5例，較上週同日減少22例，比22日單日6例還少，創今年新低紀錄，也是時隔約一年半再降到5人。

日本TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，東京都政府2020年7月開始分析醫療提供體制以來，今天首度將有關醫療提供體制警戒調降到最低等級。

東京都政府今天舉行分析感染狀況的疫情監控會議，將醫療提供體制的警戒等級，調降到4階段的最低等級。

東京都目前住院患者已從上週102人減至72人，重症患者也從10人減少到8人。專家認為，雖然急診收治體制目前仍受疫情影響，但已可兼顧一般醫療與疫情。

至於10月28日已將感染狀況警戒等級調降到最低等級，今天仍維持不變。專家指出，持續推動疫苗接種的同時，仍有必要徹底做好基本防疫對策來抑制疫情擴大。

東京都從2020年7月開始定期舉行疫情監控會議，這次是感染狀況與醫療提供體制首度同時被調降到最低等級。

面對疫情大幅改善，東京都政府將強化提振經濟活動對策，預計在本月30日開議的東京都議會提出相關補正預算（補充改正預算案）。

其中，為復甦觀光產業，東京都政府已確定政策方針，將給予東京都民在都內旅行每晚5000日圓（約新台幣1200元）、一日遊每次2500日圓的補助。

至於實施日期，將配合中央政府的觀光振興方案Go To Travel（去旅行），預算額度將暫編相當於60萬晚住宿費用。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101125

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