COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新加坡移工98%已完整施打疫苗！至今卻仍無法自由外出

▲新加坡政府表示將逐步放寬移工的防疫規定，但嚴苛的政策與新加坡民眾仍存在落差。（圖／美聯社）
▲新加坡政府表示將逐步放寬移工的防疫規定，但嚴苛的政策與新加坡民眾仍存在落差。（圖／美聯社）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-25 20:23:25

《四方報》報導，隨著新加坡疫苗覆蓋率逐漸普及，當局鬆綁防疫政策，民眾可以有條件恢復社交生活；但許多外籍移工卻已經長達一年多無法自由行動，只被允許外出工作，引發各界批評聲浪。近日，新加坡政府表示將逐步放寬移工的防疫規定，但依舊嚴苛的政策與新加坡民眾仍存在落差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，新加坡勞動部長陳詩龍（Tan See Leng）近期宣布，當局將逐步鬆綁外籍移工防疫規定，從原本的一週開放3000名調整為每日開放3000名移工外出；地點限制也從只能到小印度和芽笼（Geylang）調整為地點不拘。不過，這樣的「放寬」與新加坡普通民眾仍存在差距，且移工通常只有週末有休閒時間，還要事先規劃申請，徒增不少麻煩。

外籍移工非營利組織「TWC2」（Transient Workers Count Too）成員Alex Au向《亞洲新聞台》表示，超過98%的移工已經完整施打疫苗，只要確保他們外出時遵守社交距離，基本上沒什麼好擔心的。政府如果全面放寬移工行動限制，讓他們能隨時自由地離開宿舍，對雇主和勞工都會更有幫助。

前新加坡國會議員王麗婷也表示，政府每日僅開放3000名移工外出，相較於總數30萬的移工人口而言，條件仍然非常嚴苛。「許多移工在長期的禁足下都表達焦慮、失望、難過的情緒，他們不懂為何他們已經跟多數新加坡人一樣施打過疫苗，卻仍被關了這麼久」。

​​新加坡去年曾爆發大規模移工宿舍群聚感染而登上國際媒體頭條，全國30萬移工中就有超過15萬人驗出確診，也讓新加坡移工宿舍過度擁擠、衛生條件不合格的狀況浮出水面。移工宿舍群聚爆發後，新加坡迅速封鎖移工宿舍，杜絕他們與外界接觸，直到疫情趨緩後也未鬆綁對移工的行動限制，缺乏人性的鐵腕防疫引發批評。

一名孟加拉移工烏丁（MD Sharif Uddin）就向《法新社》表示，自己過去每逢週末都會跟朋友聚會喝咖啡、吟詩、聊八卦，但疫情爆發後他已經長達1年半被關在擁擠的宿舍中，每天除了在宿舍跟工作地之間往返外，根本沒有機會外出休息，讓他直呼這樣的生活「宛如被軟禁在家」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀