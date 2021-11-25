新加坡移工98%已完整施打疫苗！至今卻仍無法自由外出

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外籍移工非營利組織「TWC2」（Transient Workers Count Too）成員Alex Au向《亞洲新聞台》表示，超過98%的移工已經完整施打疫苗，只要確保他們外出時遵守社交距離，基本上沒什麼好擔心的。政府如果全面放寬移工行動限制，讓他們能隨時自由地離開宿舍，對雇主和勞工都會更有幫助。
前新加坡國會議員王麗婷也表示，政府每日僅開放3000名移工外出，相較於總數30萬的移工人口而言，條件仍然非常嚴苛。「許多移工在長期的禁足下都表達焦慮、失望、難過的情緒，他們不懂為何他們已經跟多數新加坡人一樣施打過疫苗，卻仍被關了這麼久」。
新加坡去年曾爆發大規模移工宿舍群聚感染而登上國際媒體頭條，全國30萬移工中就有超過15萬人驗出確診，也讓新加坡移工宿舍過度擁擠、衛生條件不合格的狀況浮出水面。移工宿舍群聚爆發後，新加坡迅速封鎖移工宿舍，杜絕他們與外界接觸，直到疫情趨緩後也未鬆綁對移工的行動限制，缺乏人性的鐵腕防疫引發批評。
一名孟加拉移工烏丁（MD Sharif Uddin）就向《法新社》表示，自己過去每逢週末都會跟朋友聚會喝咖啡、吟詩、聊八卦，但疫情爆發後他已經長達1年半被關在擁擠的宿舍中，每天除了在宿舍跟工作地之間往返外，根本沒有機會外出休息，讓他直呼這樣的生活「宛如被軟禁在家」。