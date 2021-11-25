COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

狀態回春！小S親曝大S暴瘦現況　重返杉菜纖細少女時期

▲小S（右）在Podcast節目爆料大S瘦身成功，回春到杉菜時期。（圖／大S微博、CATCHPLAY提供）
▲小S（右）在Podcast節目爆料大S瘦身成功，回春到杉菜時期。（圖／大S微博、CATCHPLAY提供）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-25 17:10:00

大S自疫情後幾乎神隱，沒有出席公眾場合，宣布離婚後也尚未有媒體曝光近況，妹妹小S不敢代表發言，卻在Podcast節目《老娘的老娘》吐露真心話，指姊姊大S最近狀態保養得很好，這陣子瘦身成功，連手臂都變得很細，完全恢復到當年飾演杉菜的青春模樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大小S是演藝圈著名姐妹花。（圖／ 翻攝臉書）
▲大小S是演藝圈著名姐妹花。（圖／ 翻攝小S臉書）

小S和徐媽在《老娘》最新一檔節目中，聊到主題《無處安放的攀比心，怎麼破？》，透露自己從小就愛跟別人比較，小時候3姊妹跟親戚碰面，她嘴巴開開的樣子，被親友開玩笑叫「小白痴」，徐氏家族最美的就是大S，見人就微笑，所有親戚鄰居都喜歡她。

直到現在，小S看到大S近況變瘦，還是會有攀比之心，老公許雅鈞最近驚訝地問她說「你姊怎麼突然變高中生啊？整個狀態都回春了！」小S趕緊追問「那我呢？」許雅鈞回說：「你就是KEEP住現在狀態啊！」讓她非常不爽，徐媽趕緊安慰她，大S生子後體型豐潤，現在真的完全變成杉菜的模樣，差異比較大。

▲大S的保養方式簡單。（圖／大S 徐熙媛臉書）
▲大S生子後體型較為圓潤。（圖／大S 徐熙媛臉書）
▲大S飾演鄰家女孩杉菜。（圖 / 翻攝網路）
▲大S在《流星花園》飾演鄰家女孩杉菜，令人印象深刻。（圖 / 翻攝網路）

小S接著又說，自己連老公也會比較，許雅鈞年紀大她8歲，當年戀愛時她又美又瘦，每個人都說許很幸運娶到她，沒想到老公5年前瘋狂健身，練出厚實胸肌、腰又窄，像個年輕小伙子，合照時被說感覺年紀差不多，她立刻狠瞪工作人員，連老公多看她一眼，小S都會起疑心說：「你在看哪裡？是嫌我肚子很大嗎？」讓老公氣到說不想講話。

小S透露，前陣子去找大S，發現姊姊已經瘦身成功，還持續做手臂運動，忍不住忌妒說：「你手臂已經夠細，怎麼還在運動，不要再做運動了！」立刻被大S笑回：「你有病啊，我運動干你什麼事啊！」姊妹私下互動還是很無厘頭。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀