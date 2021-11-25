狀態回春！小S親曝大S暴瘦現況　重返杉菜纖細少女時期

大S自疫情後幾乎神隱，沒有出席公眾場合，宣布離婚後也尚未有媒體曝光近況，妹妹小S不敢代表發言，卻在Podcast節目《老娘的老娘》吐露真心話，指姊姊大S最近狀態保養得很好，這陣子瘦身成功，連手臂都變得很細，完全恢復到當年飾演杉菜的青春模樣。





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▲大小S是演藝圈著名姐妹花。（圖／ 翻攝小S臉書）

小S和徐媽在《老娘》最新一檔節目中，聊到主題《無處安放的攀比心，怎麼破？》，透露自己從小就愛跟別人比較，小時候3姊妹跟親戚碰面，她嘴巴開開的樣子，被親友開玩笑叫「小白痴」，徐氏家族最美的就是大S，見人就微笑，所有親戚鄰居都喜歡她。





直到現在，小S看到大S近況變瘦，還是會有攀比之心，老公許雅鈞最近驚訝地問她說「你姊怎麼突然變高中生啊？整個狀態都回春了！」小S趕緊追問「那我呢？」許雅鈞回說：「你就是KEEP住現在狀態啊！」讓她非常不爽，徐媽趕緊安慰她，大S生子後體型豐潤，現在真的完全變成杉菜的模樣，差異比較大。





▲大S生子後體型較為圓潤。（圖／大S 徐熙媛臉書）

▲大S在《流星花園》飾演鄰家女孩杉菜，令人印象深刻。（圖 / 翻攝網路）

小S接著又說，自己連老公也會比較，許雅鈞年紀大她8歲，當年戀愛時她又美又瘦，每個人都說許很幸運娶到她，沒想到老公5年前瘋狂健身，練出厚實胸肌、腰又窄，像個年輕小伙子，合照時被說感覺年紀差不多，她立刻狠瞪工作人員，連老公多看她一眼，小S都會起疑心說：「你在看哪裡？是嫌我肚子很大嗎？」讓老公氣到說不想講話。





小S透露，前陣子去找大S，發現姊姊已經瘦身成功，還持續做手臂運動，忍不住忌妒說：「你手臂已經夠細，怎麼還在運動，不要再做運動了！」立刻被大S笑回：「你有病啊，我運動干你什麼事啊！」姊妹私下互動還是很無厘頭。



