特企／抗鬱女神歐陽靖當憂鬱患者靠山！邀大眾愛心捐款

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在宣傳影片受訪時，譚艾珍說當時自己身為陪伴者，選擇抽離媽媽這老愛操心的角色，「我就當一個好心的隔壁阿姨，適時陪伴她身邊。可能我是演員吧，抽離情緒對我很容易，我只是希望不要給她太多壓力，多多陪伴她。」衡山之家負責人葉主任則說：「譚艾珍的方法非常好！但並不是每位憂鬱症患者身旁的陪伴者心理素質都夠強壯，除了家人陪伴，尋求專業醫護也很重要。」
歐陽靖表示，十年多前台灣對於精神疾病觀念還未普及化，並沒有抗憂鬱藥和身心科，因此7年來她都是吃醫生開的「鎮靜劑」，而她當時所服用的正是現在被列為第三級毒品的FM2，甚至前後約花1、2年才戒藥成功。「如果當時有像衡山之家這樣的專業醫療機構存在，或許我就不用苦無他法，為憂鬱所困這麼久了。」
現在身為人母，歐陽靖變得更加堅強，記者會上，歐陽靖也不吝分享育兒方法並自我警惕：未來一定會告訴孩子遇到難過的事千萬不要憋在心裡。歐陽靖也靠跑馬拉松紓壓，保持心情愉悅。而衡山之家也會為病友個人興趣安排不同課程，如：植栽課程、小動物互動園區等。讓他們找到適合自己紓壓的方法，痊癒後能更堅強面對負面情緒。
衡山之家服務的對象不只憂鬱患者，還包含躁鬱症、自閉症、思覺失調症病等精神疾病。衡山基金會正積極募款，目前已於台中清水購地，希望能成立「衡山之家」，提供專業醫療資源、輔助課程，幫助精障患者痊癒並發掘潛能、增加社交機會，拾回對生活的熱誠，最終重返社會。
記者會上，歐陽靖拿著衡山之家存錢筒亮相，呼籲民眾凡於衡山基金會募款網頁捐款滿額，即可獲得極具意義的存錢筒，所得金額將全數捐給衡山之家，將存錢筒存滿寄回還有機會獲得限量款小夜燈，或是也能以信用卡、ATM轉帳、超商繳費等方式長期小額捐款，幫助精障病友建立一個溫暖的家！
衡山基金會募款網頁: http://www.hsstar.org.tw
衡山基金會Facebook粉專: https://www.facebook.com/HengShanSoul/
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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