雷洪擁6妻妾卻遭背叛　一夕間扛6000萬債務

演員雷洪曾以八點檔戲劇拿下金鐘視帝，除了精湛演技為觀眾所知外， 他全盛時期「一妻五妾」更為眾人討論，近來他在節目 《 震震有詞 》中， 暢談如何讓6位女人都相安無事、取得家庭間的和諧。

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聊到異性緣，來賓許聖梅追問雷洪：「你的生命中到底有過幾個女人？」雷洪形容人數超過3輛遊覽車， 至少超過150位，來賓們紛紛露出不可思議的表情。而主持人謝震武則問當時擁有一妻五妾的雷洪，如何讓6位都相安無事：「是否有過人能力、過人體力、過人財力？」雷洪表示他以「 公司化經營家庭」，最看重兄弟姊妹之後才是女人，除了演藝圈收入，他也曾經營保齡球、KTV副業， 支應每個家庭開銷， 而家裡的財務開銷都交由學歷高又精明的老四處理， 雷洪與6個妻妾的確度過一段相安無事的日子， 唯獨初二回娘家讓他分身乏術。

▲謝震武好奇擁有一妻五妾的雷洪，如何讓6位女人都相安無事。（圖／和展影視提供）

不過雷洪走到最後，卻因為老四冒用他的名義向地下錢莊借錢， 突然間風雲變色，從擁有上千坪的別墅到扛下六千萬的債務， 妻妾紛紛離他而去，更一度動了輕生的念頭。走過風風雨雨，雷洪說：「我母親警告過我，如果我要這樣玩， 總有一天會毀在女人手上。」如今的他生活回歸單純， 找到真愛也結了婚，他透過節目向老婆真情告白：「 妳可以放下身段放下一切全心照顧我，我真的很感恩， 過去我脾氣不好，對妳講話有時口氣不好，那是氣話妳應該能諒解， 我如果早10年碰到妳我們都會很快樂， 有妳的照顧才有今天的雷洪。」