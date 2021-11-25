雷洪擁6妻妾卻遭背叛　一夕間扛6000萬債務

演員雷洪曾以八點檔戲劇拿下金鐘視帝，除了精湛演技為觀眾所知外，他全盛時期「一妻五妾」更為眾人討論，近來他在節目《震震有詞》中，暢談如何讓6位女人都相安無事、取得家庭間的和諧。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-25 19:40:00
聊到異性緣，來賓許聖梅追問雷洪：「你的生命中到底有過幾個女人？」雷洪形容人數超過3輛遊覽車，至少超過150位，來賓們紛紛露出不可思議的表情。而主持人謝震武則問當時擁有一妻五妾的雷洪，如何讓6位都相安無事：「是否有過人能力、過人體力、過人財力？」雷洪表示他以「公司化經營家庭」，最看重兄弟姊妹之後才是女人，除了演藝圈收入，他也曾經營保齡球、KTV副業，支應每個家庭開銷，而家裡的財務開銷都交由學歷高又精明的老四處理，雷洪與6個妻妾的確度過一段相安無事的日子，唯獨初二回娘家讓他分身乏術。
不過雷洪走到最後，卻因為老四冒用他的名義向地下錢莊借錢，突然間風雲變色，從擁有上千坪的別墅到扛下六千萬的債務，妻妾紛紛離他而去，更一度動了輕生的念頭。走過風風雨雨，雷洪說：「我母親警告過我，如果我要這樣玩，總有一天會毀在女人手上。」如今的他生活回歸單純，找到真愛也結了婚，他透過節目向老婆真情告白：「妳可以放下身段放下一切全心照顧我，我真的很感恩，過去我脾氣不好，對妳講話有時口氣不好，那是氣話妳應該能諒解，我如果早10年碰到妳我們都會很快樂，有妳的照顧才有今天的雷洪。」
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