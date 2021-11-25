嗆你不敢！中二副將開打　蔡其昌單挑顏寬恒捐15億股票

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張禹宣說，蔡其昌2012年以閒置碼頭過多為由，凍結港務公司近12億元預算，想讓105號碼頭胎死腹中，讓建新國際成為最大受益者。顏寬恒則在2016年與民進黨立委葉宜津共同提案凍結預算，要求105號碼頭招商、響應時任台中市長林佳龍呼籲的室內倉儲，一切程序合法。
蔡其昌今（25日）上午反擊，指張禹宣搞不清楚獨董和董事的不同，就「竹竿接菜刀」亂爆料。他從沒當過建新董事、立委落選期間曾擔任獨董，代表小股東監督公司營運是否正常，「昨天不是扯我有建新公司3萬9000多張、市價10幾億股票嗎？其實我一股都沒有，今天怎麼都不提了？」
蔡其昌認為自己依法揭露建新的政治獻金，坦蕩無所隱暪，他的發言為勞工講話、對建新公司不利，一切經得起檢驗。他反問：「顏寛恒的政治獻金可以被檢驗嗎？他還反嗆顏寬恒：「除了你的家族，碼頭案任何立委都懂得利益迴避，沒有承攬碼頭工程和營運。」
氣到不行的蔡其昌，下午在個人臉書「單挑」顏寬恒，指「大家也不用你一句我一句。這樣好了，只要查到我有39000張建新股票（市值15億），我全數捐給社會福利團體！反之，查完結果是沒有，請顏寬恒賠我39000張建新股票，我一樣全數捐給社會福利團體。就一句話，敢不敢？」
蔡其昌還附註「已提告」、「做實事沒半撇」、「學抹黑造謠倒是挺快的」、「怎麼變不做事講幹話」。前立委陳柏惟則回「答應也只會打折而已，說不定還哭給把拔聽。」