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嗆你不敢！中二副將開打　蔡其昌單挑顏寬恒捐15億股票

▲蔡其昌上午透過影片向媒體解釋自己和建新的淵源。（圖／蔡其昌提供，2021.11.25）
▲蔡其昌上午透過影片向媒體解釋自己和建新的淵源。（圖／蔡其昌提供，2021.11.25）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-25 17:28:58

台中市立委第二選區補選，引爆台中港105號碼頭經營權之爭，戰事從候選人延燒到助選大將。顏寬恒陣營發言人張禹宣爆料，指真正與台中港煤炭裝卸利益綁在一起的人是蔡其昌；蔡其昌則斥張禹宣搞烏龍，嗆聲若自己有市值15億建新股票，將捐給社福團體，否則請顏寬恒賠他等值建新股票，自己一樣全數捐出。

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國民黨顏寬恒陣營發言人張禹宣繼昨爆台中港105號碼頭爭議內幕，係「搶標不成、挾怨報復」，暗示擔任民進黨候選人林靜儀後援會總會長的立法院副院長蔡其昌，為建新國際公司門神。張禹宣今再加碼爆料，指2009年6月起，建新和港務公司合作104號碼頭密閉倉儲工程，但105號碼頭設立後威脅到104號碼頭的營運。

張禹宣說，蔡其昌2012年以閒置碼頭過多為由，凍結港務公司近12億元預算，想讓105號碼頭胎死腹中，讓建新國際成為最大受益者。顏寬恒則在2016年與民進黨立委葉宜津共同提案凍結預算，要求105號碼頭招商、響應時任台中市長林佳龍呼籲的室內倉儲，一切程序合法。
 

▲張禹宣今持續爆料，指105號碼頭因危害到104號碼頭利益，遭建新公司門神蔡其昌凍結10億預算。（圖／張禹宣臉書，2021.11.25）
▲張禹宣今持續爆料，指105號碼頭因危害到104號碼頭利益，遭建新公司門神蔡其昌凍結10億預算。（圖／張禹宣臉書，2021.11.25）
蔡其昌今（25日）上午反擊，指張禹宣搞不清楚獨董和董事的不同，就「竹竿接菜刀」亂爆料。他從沒當過建新董事、立委落選期間曾擔任獨董，代表小股東監督公司營運是否正常，「昨天不是扯我有建新公司3萬9000多張、市價10幾億股票嗎？其實我一股都沒有，今天怎麼都不提了？」

蔡其昌認為自己依法揭露建新的政治獻金，坦蕩無所隱暪，他的發言為勞工講話、對建新公司不利，一切經得起檢驗。他反問：「顏寛恒的政治獻金可以被檢驗嗎？他還反嗆顏寬恒：「除了你的家族，碼頭案任何立委都懂得利益迴避，沒有承攬碼頭工程和營運。」

▲蔡其昌越想越氣，下午在臉書公開建新資料嗆聲顏寬恒。（圖／蔡其昌臉書，2021.11.25）
▲蔡其昌越想越氣，下午在臉書公開建新資料嗆聲顏寬恒。（圖／蔡其昌臉書，2021.11.25）
氣到不行的蔡其昌，下午在個人臉書「單挑」顏寬恒，指「大家也不用你一句我一句。這樣好了，只要查到我有39000張建新股票（市值15億），我全數捐給社會福利團體！反之，查完結果是沒有，請顏寬恒賠我39000張建新股票，我一樣全數捐給社會福利團體。就一句話，敢不敢？」

蔡其昌還附註「已提告」、「做實事沒半撇」、「學抹黑造謠倒是挺快的」、「怎麼變不做事講幹話」。前立委陳柏惟則回「答應也只會打折而已，說不定還哭給把拔聽。」
 

 
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