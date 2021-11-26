關懷弱勢！台電高雄區處購石斑魚致送公益團體

台電公司高雄區營業處於25日，向永安區漁會採購630公斤石斑魚，分送給8家公益弱勢團體，為孩童們加菜，讓擁有純真笑容的他們感受到社會的溫暖。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-26 09:00:00
台電公司高雄區營業處是由業務副處長邱玉典率員，向永安區漁會採購630公斤石斑魚，隨即將新鮮現撈處理後之石斑魚，分送給紅十字會育幼中心、慈德育幼院、心路基金會等8家公益弱勢團體。
台電高雄區營業處長李衍新表示，因受新冠肺炎疫情影響，石斑魚養殖漁業受創嚴重，外銷活動停滯，加上仰賴社會捐助的公益弱勢團體，也在這波疫情下受到衝擊，該處為力挺漁民，乃向高雄市永安區漁會採購630公斤的石斑魚，並將新鮮現撈處理後之石斑魚，分送給紅十字會育幼中等8家公益弱勢團體。
業務副處長邱玉典指出，台電長期關懷社會，每年持續辦理愛心活動，此次漁產品的捐助活動，提供高品質及高營養價值的食材，讓還在成長的孩童，吃到在地好魚來補充營養，增強免疫力，同時也紓解水產養殖業者的經濟壓力，一舉兩得。
紅十字會育幼中心院長張玲如說，因為疫情關係，公益善款及贊助都大幅減少，非常感謝台電高雄區處提供石斑魚為孩童們加菜，讓擁有純真笑容的他們感受到社會的溫暖。