黑五小確幸！超商熱美式23元　麥當勞、酷聖石買1送1

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11/26~11/28門市CITY全系列第2件5折，等於1杯大熱美34元、大熱拿42元；App《OPEN POINT》行動隨時取祭出組合優惠，CITY CAFE中杯以上美式/拿鐵、冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、阿華田脆酷摩卡咖啡、現萃茶統一布丁純奶茶、黑糖珍珠撞奶等超過40種品項，同品項6件7.5折。
全家超商：大熱美29.4元
11/26~11/28
實體門市：買咖啡全品項，免費加送金馬聯名提袋。
App隨買跨店取：
大杯經典美式20杯588元，平均單杯29.4元。
大杯經典拿鐵16杯588元，平均單杯36.7元。
各限10萬組，每人各限購1組，可兌換至明年8/31。
OK超商：大熱美22.5元
11/26前大杯莊園級美式及拿鐵買2送2，平均單杯大美式22.5元、單杯大拿鐵27.5元。
萊爾富：快閃買1送1
11/28前共27款商品快閃優惠，像是Hi-Life天然水(18元)、葡萄王多益點益生菌飲料(29元)買1送1。
全聯：美式13.5元
11/26~11/28限時3天，百件黑色商品5折起，包含貝納頌咖啡、康乃馨超薄護墊、火辣雞風味辣餃子、太和殿麻辣鍋底、保暖衣皆買1送1；OFF COFFEE同品項同樣買1送1，其中美式咖啡使用PXGo!寄杯50杯675元，平均單杯13.5元。
COLD STONE：限時3天買1送1
11/26至11/28限時3天中杯以上冰淇淋買1送1，針對聖誕派對需求，12/10當天歡樂桶冰淇淋買1送1，即日起開放預訂。
一之鄉：12/13前官網買1送1
12/13前官網9款商品買1送1，包括全系列10片裝蜂蜜蛋糕，有多種口味可選，折扣後等於單盒140元，一之鄉每年11月底都會開跑感恩季，雖非針對「黑五」舉辦，但也算是同時間內相當划算的促銷。
麥當勞：年終振興優惠券買1送1
雖然也不是針對黑五，但12/28前推出的年終振興優惠券，也是近期搶眼促銷亮點，並首度開放自助點餐機使用，優惠包括麥克鷄塊、OREO冰炫風、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶 、美式、那堤等買1送1，另有100元套餐(麥香鷄+4塊雞塊+小薯+小杯飲料)，以及200元雙人套餐(2份指定主餐+大薯+6塊鷄塊+2杯38元飲料)。
肯德基：線上預定快取加1元送蛋撻
11/28前使用線上「預定快取」功能，買XL套餐加1元送原味蛋撻。
繼光香香雞：週四至週日買大送中
12/5前每逢周四至周日，買大份香香炸雞送中份香香炸雞兌換券，可用49元加購墨魚甜不辣（海苔）。