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可愛即是正義！農夫菜被偷架攝影機竟見萌小偷現場開吃播

▲啊姆啊姆，這個真的好好吃喔～(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)
▲啊姆啊姆，這個真的好好吃喔～(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 14:21:24

這麼可愛的小偷，實在讓人捨不得拒絕牠，好想看牠一直吃下去呀～住在美國德拉瓦州的男子傑夫一直很想要有個自己的開心農場，一直到今年他才實現自己的夢想，他在家附近找到一塊地耕種，並且花費許多心力解決各種問題，終於等到即將收成的時候，他精心照顧的農作物卻一個個消失！傑夫感到相當不甘心，於是決定在農地上架設監視器，試圖找到兇手，不過當他看到錄下的畫面時，卻馬上愛上這個每天都來偷吃東西的萌萌小偷啦！

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▲傑夫說：「我一開始真的非常沮喪，因為我花了許多心力在這上面，而且那是我第一次有機會吃到自己種的菜，所以超不甘心的！」(圖/Jeff’s Garden Project)
▲傑夫說：「我一開始真的非常沮喪，因為我花了許多心力在這上面，而且那是我第一次有機會吃到自己種的菜，所以超不甘心的！」(圖/Jeff’s Garden Project)
原來這個偷菜賊是一隻土撥鼠！傑夫一看到這隻肥嘟嘟的土撥鼠卡滋卡滋盡情吃著菜，不只怒氣全消還為之融化，被牠吃東西的畫面給萌翻，馬上愛上牠啦～傑夫將這隻土撥鼠取名為切克，自從第一次錄下切克的身影之後，傑夫每天都在期待監視器會錄下什麼，而切克也沒讓他失望，每次來都會開心吃著傑夫種的菜！ 


▲啊姆啊姆，這個真的好好吃喔～(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)
▲啊姆啊姆，這個真的好好吃喔～(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)
▲看牠吃得這麼香，就像是在說自己種的菜超好吃一樣，讓傑夫反而超開心的！(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)
▲看牠吃得這麼香，就像是在說自己種的菜超好吃一樣，讓傑夫反而超開心的！(圖/Youtube@Chunk The Groundhog)
雖然對許多農人來說土撥鼠並不是討喜的動物，因為牠們總是會來偷吃農作物，但是傑夫並不這麼認為：「我認為我們和其他生物都是並存的，這片土地也是屬於牠的土地，我只是恰好把作物種在上面而已。」傑夫也特地為切克設立了Youtube頻道，專放切克吃蔬菜吃得津津有味的影片，看了也覺得好可口好美味呀～最後來看看切克吃黃瓜的可愛影片吧，記得把聲音打開，聽聽牠大口大口吃飯飯的聲音！


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