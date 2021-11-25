韓國教會「戳眼治療」淪疫情震央　9成信徒沒打新冠疫苗

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報導指出，這些信徒當中高達九成都沒有施打疫苗，且年齡多在60歲以上、生活有密切接觸，當地市政官員透露小鎮目前已經處於封鎖狀態，「我認為是教會反政府信仰阻止信眾們去打疫苗」，不過韓國疾病管理廳則回應目前無法準確判斷這麼多人沒打疫苗的原因。
該教會於1990年代初創立，隨時間過去規模愈來愈大，邪教資訊資源智庫負責人鄭永錫（Jung youn-seok，音譯）受訪時表示，教會並無正式登記註冊，神職人員會進行「戳眼治病」的儀式，透過雙手戳人雙眼，號稱能擺脫世俗慾望，但這種極具危險的行為在韓國是被禁止的。此外也透露該名神職人員的母親是有權有勢的大人物，早在1990年代就因為進行類似儀式被逐出基督教社群。
雖然天安市教會確診案例並不佔多數，但高度集中感染的現象卻備受關注，尤其本月起韓國社會採取「與病毒共存」政策，卻在短短3週內確診案例、重症人數不斷飆升。韓國總理金富謙對此也坦言，全國目前為「高風險」階段，首都圈則為「非常高風險」地區，若是單從首都圈來看，隨時都有可能考慮啟動應急計劃，同時也呼籲韓國民眾，積極接受作為加強針的第三劑疫苗。
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