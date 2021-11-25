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韓國教會「戳眼治療」淪疫情震央　9成信徒沒打新冠疫苗

▲韓國疫情再起，首都圈情況最不樂觀，今（25）又爆出一個「戳眼治病」的教會驗出了至少241例確診個案。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情再起，首都圈情況最不樂觀，今（25）又爆出一個「戳眼治病」的教會驗出了至少241例確診個案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-25 17:44:05

韓國11月轉為「與病毒共存」的防疫模式，然而繼昨（24）日單日確診4千人突破新高外，今（25）又通報3938例為歷史第二高，而在首爾南部天安市卻有一個「戳眼治病」的教會儼然成為新冠病毒的溫床，在疫情震央爆出群聚感染案例。

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韓國疾病管理廳（KDCA）指出，25日通報3938例確診病患當中，首爾就佔了79.4%，共有3112例。《路透社》報導指出，在首爾南部天安市一個位於疫情震央的小鎮，出現了與宗教團體相關的群聚感染案例。這個只有427人的小鎮裡，驗出了至少241例確診個案，其中只有17人有接種新冠疫苗。

報導指出，這些信徒當中高達九成都沒有施打疫苗，且年齡多在60歲以上、生活有密切接觸，當地市政官員透露小鎮目前已經處於封鎖狀態，「我認為是教會反政府信仰阻止信眾們去打疫苗」，不過韓國疾病管理廳則回應目前無法準確判斷這麼多人沒打疫苗的原因。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國「與病毒共存」政策實施三周，首都卻爆出單日確診歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）


該教會於1990年代初創立，隨時間過去規模愈來愈大，邪教資訊資源智庫負責人鄭永錫（Jung youn-seok，音譯）受訪時表示，教會並無正式登記註冊，神職人員會進行「戳眼治病」的儀式，透過雙手戳人雙眼，號稱能擺脫世俗慾望，但這種極具危險的行為在韓國是被禁止的。此外也透露該名神職人員的母親是有權有勢的大人物，早在1990年代就因為進行類似儀式被逐出基督教社群。

雖然天安市教會確診案例並不佔多數，但高度集中感染的現象卻備受關注，尤其本月起韓國社會採取「與病毒共存」政策，卻在短短3週內確診案例、重症人數不斷飆升。韓國總理金富謙對此也坦言，全國目前為「高風險」階段，首都圈則為「非常高風險」地區，若是單從首都圈來看，隨時都有可能考慮啟動應急計劃，同時也呼籲韓國民眾，積極接受作為加強針的第三劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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