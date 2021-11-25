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巷仔內／走訪藻礁戰公投！蔡英文連出3直球、拚4個不同意

▲總統蔡英文今（25）日前往桃園視察藻礁，桃園市長鄭文燦陪同。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（25）日前往桃園視察藻礁，桃園市長鄭文燦陪同。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-11-25 18:31:19

距12月18日公投僅剩不到一個月，「三接遷離」案可說是4案中較不直觀、最不容易深入了解的一案；國民黨與部分環保團體等人以「護藻礁」為由支持三接遷離，但執政黨已提出三接再外推方案，大幅減低對於藻礁的影響。為了捍衛政策，總統蔡英文親上火線，今（25）日一早前往桃園，視察觀新藻礁、大潭藻礁與三接工程、大潭電廠，並透過媒體拍攝放送，要讓全國人民眼見為憑，盼民眾能肯定政府積極發展經濟，也沒忽略環保，進而對此案投下反對票。

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總統府昨日上午通知媒體，蔡英文將於今日早上前往桃園沿海，視察觀新藻礁、大潭藻礁、大潭電廠，這是2013年蔡走訪藻礁後，睽違8年、上任總統後第一次視察藻礁，之所以突然有此大動作，正是為了說明公投立場，辯護政策。

「三接遷離」案的提案方認為，三接將永久破壞生態，因此基於藻礁保育，應讓三接停止續建。事實上，三接在經過蔡政府的再外推方案後，根本沒有蓋在藻礁上，「保育生態」當然正確，但也是政府正在做的事，且現在的方案還能兼顧經濟發展，也有越來越多學者與環團人士支持政府，呼籲針對「三接遷離」案投下反對，提案方的立場漸被識破、站不住腳。

為了讓民眾眼見為憑，蔡英文今日一早就前往視察藻礁，所在地桃園的市長鄭文燦、在地執政黨立委黃世杰、鄭運鵬、湯蕙禎全都出席，更有大批媒體自台北前往採訪。蔡英文在參訪的三站中，多數時候都是靜靜地聽相關單位簡報，並沒有太多的動作或發言，完全交由專業論述，自己則是專注聆聽。

在參訪行程的尾聲，府方安排蔡英文發表談話。一開始發表談話她就不諱言，「今天希望透過媒體，讓社會大眾更瞭解三接的現狀」，確立與護藻礁團體直球對決中的第一顆好球。

蔡英文接著說，「今天的視察可以很明確地看到，三接已經蓋了三分之一，沒有蓋在藻礁上」，再以一顆直球讓人民一聽就懂，也搶下第二顆好球。

蔡英文還說，「這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，不分政黨都認為三接對於北部供電很重要，看到公投說明書後，很多環團跟學者選擇支持政府的再外推方案」，另外她還允諾政府將會有10億基金可以做生態跟藻礁保育基金，除了打臉現在站出來護藻礁的國民黨外，也正面允諾，將有實際的預算做支持。蔡擲出第三顆好球。

即便蔡英文今日投出三顆好球，但在「三接遷離」這一案能否順利「三振」對手，與未來這幾週的情勢變化有關，仍有待後續觀察。

綠營人士透露，蔡英文今日視察藻礁之前，4公投案民調中，以「重啟核四」最有機會守下，而「公投綁大選」、「三接遷離」則都越顯樂觀，但仍膠著。蔡英文今日選擇以最難瞭解的「三接遷離」下手，作為除了公投說明會的論述外，對公投最直接的回擊與表明立場，絕對是經過許多思量與評估的。

該人士說，只要民眾眼見為憑「三接與藻礁可以共存」，進而對三接遷離投下不同意票，再加上趨勢穩定的不同意「重啟核四」，並持續努力讓人民接受不同意「公投綁大選」，執政黨很有機會在公投之戰立於不敗之地，而在這樣的基礎上，繼續說服民眾進口萊豬，要達成4:0完封國民黨，並非不可能。

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