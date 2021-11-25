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敦北IKEA原地重開被網友酸「耍人嗎」　背後原因曝光了

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推彩色門框分類商品區。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推彩色門框分類商品區。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-25 18:18:48｜2021-11-25 18:37:13

今年4月IKEA敦北店悄然熄燈，但現在卻又重新宣布原址即將在11/30，以「台北城市店-小巨蛋」再度回歸，不少網友看到消息後很開心，有人大讚：「終於回來了！」但也有網友不免酸一下「是耍人嗎？」對於「IKEA台北城市店-小巨蛋」重新回歸，是否因為租金上有取得降租空間才回歸？IKEA企業傳播暨內部溝通經理吳語涵婉轉回應：「對！這部分應該是說，的確有比較好的機會， 有一個不同的package，能夠再回來跟大家見面。但這部分跟房東有關，可能就不方便在這邊說明」等於低調認了降租，但細節卻不願意多談。

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吳語涵強調：「很高興有這機會（回歸），本來都覺得要離開這個商圈，是一件還蠻可惜的事情，有機會再回來，我們自己也蠻開心的！」

實際詢問房仲業者，住商不動產北市區經理錢思明表示，敦北商圈辦公租金約莫在單坪1500元左右，但該案位處地下室，換算總使用面積，包括倉儲、後端使用空間等共有4460坪，之前外傳月租金應在400萬上下，在客單價提升有限下，是不小的開銷。

不過錢思明也提到，如果由於該案具地標意義，加上房東很難找到更好的租客，若能因降租重啟爐灶，是皆大歡喜的結果。

另外，吳語涵也提到，台北城市店重新考量市中心的消費型態跟購物需求後，單純只銷售家飾跟小型家具，鎖定的目標客群，以這裡的型態來講也比較年輕，因為多是上班族或是學生，整體營業面積範圍也縮小，只佔原來敦北店的六成左右。


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