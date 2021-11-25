親人都被火化了家屬還在找車位！北市府允諾解決二殯問題
位在台北市大安區的市立第二殯儀館，因為最近在進行整建工程的緣故，導致館內停車位變少。就有議員表示接獲民眾及北市葬儀商業同業公會陳情，花費長時間在二殯周圍找車位，甚至還發生過家屬找不到車位，但親屬已經被火化了的狀況。對此北市殯葬處方面表示，將會延長二殯專車的路線，並且增加設立臨時停車場。
記者丁上程／台北報導
2021-11-25 18:06:52
國民黨台北市議員應曉薇表示，近期接獲民眾及北市葬儀商業同業公會陳情，因北市第二殯儀館整建工程面積變大，導致停車位減少，除殯葬業者無卸貨車位可停，近期發生有民眾無法搭乘「懷恩專車」。
應曉薇表示，民眾在第一殯儀館辦理告別式，會改往二殯火化場送逝世家人，但因二殯附近停車位難找，加上專車路線不多，導致民眾抵達二殯時，無法參與逝世家人火化過程，且有民眾開車自行前往，卻發生停好車時，火化過程已結束，建議北市府應檢討二殯附近停車等狀況。
對此台北市政府殯葬管理處表示，二殯二期工程目前正進行地上1層及景觀工程施工，為配合施工，縮減二殯館內停車格，為因應停車位不足狀況，將增加臨時停車場，且二殯火化場周邊土地經徵收後，也將規劃臨時停車空間，供民眾使用。
殯葬處表示，為推廣至二殯治喪民眾多搭大眾運輸交通工具，自民國96年開闢「懷恩專車」，共3條路線，包含公館線、六張犁線、忠孝復興線。後續將與公共運輸處研議延長忠孝復興線至一殯站點方案，目前正加緊二殯二期工程施工進度，希望能縮短停車等影響交通衝擊狀況，籲請市民支持與包容。