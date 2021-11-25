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女兒小名「小小林」溫韾寓意曝光　林依晨鏟肉10公斤復出

▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）

記者臺孝婷/台北報導

2021-11-25 18:17:17｜2021-11-25 18:20:53

39歲的女星林依晨今年10月生下女兒「小小林」，生完不到2個月就復出搶賺奶粉錢，今（25）日出席香氛品牌「Jo Malone London」記者會，身穿一襲金色平口禮服，散發仙氣的模樣讓眾人眼睛為之一亮，她透露懷孕期間胖了大概11公斤，現在只差1、2公斤就瘦回以前的體重。

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▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
▲林依晨透露自己懷孕期間胖了約11公斤。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
林依晨今日產後復出，不但肌膚看起來吹彈可破，還大方露出香肩以及手臂，狀態維持的相當好，她坦言預期到今天會有很多媒體來採訪，所以心情有點緊張，被問到剛出生的女兒，林依晨大方分享因為公公叫老林、老公叫小林，才會幫女兒綽號取叫「小小林」，「她本身的存在就是一種神奇，像我們每個人都是，那就努力在跟這個生命相處的過程，也發現不同的自己吧，我想也會被她所療癒。」

▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
▲林依晨氣色看起來相當好。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
林依晨透露自己在三級警戒期間完成了一本新書，預計明年初會出版，目前還在校稿中，戲劇上的工作則要等到明年春天。林依晨和老公林宇超今年聖誕節是在一起10週年紀念日，但林宇超因為工作關係不會回台，林依晨透露2人會透過視訊方式慶祝，她也會買香水或是香氛用品送給老公。

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