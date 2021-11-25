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中職／味全龍天威連線寫紀錄　兌現打擊教練張泰山禮物

▲味全龍天威連線達成紀錄，打擊教練張泰山送禮物。（圖／味全龍提供）
▲味全龍天威連線達成紀錄，打擊教練張泰山送禮物。（圖／味全龍提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-25 18:29:48

味全龍重返中華職棒第 1 年，不僅在季末寫下驚奇，創下中職 11 月 最高勝率 6 成 25，回歸首年球員也夠爭氣，尤其郭天信與李凱威前 2 棒共組的 「天威」連線，不僅締造味全龍隊單季 2 新人百安、20 盜紀錄，兩人實際上雙 雙達到單季 120 安、20 盜以上的驚人紀錄，如願領到打擊教練張泰山的禮物。

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說到泰山要給禮物，其實一開始是打擊教練張泰山針對不同選手所設下的目 標。李凱威說:「泰山教練給我的目標，就是百安，他說我如果達到了，就會送 我一件衣服。」而郭天信則是笑說:「原本泰山教練要我敲 6 轟才有禮物，後來 我去爭取，泰山教練才說我百安也有。」

趁著秋訓之前，泰山帶著凱威與天信到 YYsports 竹科概念店血拚，履行送禮的 承諾，張泰山說:「因為球隊明年就要開始經營新竹主場，想說趁著要下去斗 六，順路帶小朋友來這間新型態的運動概念店買東西，也認識一下新竹的環 境。」原先約定兩人只有買衣服，在公佈 11 月 MVP 之後，泰山也順勢加碼讓 兩位子弟兵滿載而歸。儘管今年天威組合 2 人皆敲了 120 安，但泰山還是先約 定好 2 人明年的目標，若能維持 120 安，一樣會有禮物。

天威組合不僅用手上的棒子替自己新人球季打下難能記錄，更創下隊史紀錄。2 人全年寫下 120 安、22 盜的驚人紀錄，上一位味全龍 120 安、20 盜以上紀錄球 員正是 1998 年的張泰山(120 安/27 盜)。此外，郭天信 11 月單月打擊率高達 0.403，擊出 27 支安打，安打數不僅超車凱威、全年累積 125 支，成為味全陣 中最多，更順勢拿下個人生涯首座打擊月 MVP。

李凱威先在 10 月 24 日於洲際棒球場出戰中信兄弟，第 8 局面對吳俊偉敲出安 打，完成新人球季百安紀錄，郭天信緊接著在 11 月 1 日於桃園棒球場出戰樂天 桃猿，4 局上面對陳冠宇敲出生涯百安，2 人成為繼 1990 年林易增之後，味全 隊史上第 2 位和第 3 位「新人年」單季百安、20 盜的球員，同時更締造味全龍 隊史上單季有 2 新人百安、20 盜難能紀錄。

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