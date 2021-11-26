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房市／桃園網友最愛三大社區　有飯店式管理就是夯

▲桃園網友最愛三大社區均有飯店式管理，最熱門的中悅一品苑就在桃園藝文中心旁。（圖／NOWnews資料照片）
▲桃園網友最愛三大社區均有飯店式管理，最熱門的中悅一品苑就在桃園藝文中心旁。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-26 11:00:00

信義房屋統計今年前三季桃園地區10大熱門點閱社區，發現前三名社區都具備完整的飯店式管理，不論是訪客進出通報、郵件包裹收發以及公共區域的專人服務，顯示桃園民眾在挑選物件上除了空間要大，更要有管理中心專人服務！在地房仲分析，桃園近兩年交易都以大樓為主，除了建案林立外，隨著在地購屋客多為小型企業主或二代，也讓這類價格稍微高於平均但擁有飯店式管理的社區點閱衝上前幾名。

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根據信義房屋官網統計，今年前三季桃園地區10大熱門點閱社區，依序分別是中悅一品苑、遠雄龍岡NO1、海華大帝、桃大極二區、昭揚縱橫、法國之星、中悅帝寶、遠雄龍岡NO2、合雄帝璟以及伯爵與夫人。信義房屋桃園中正店專案經理黃昭維表示，閱率最高的「中悅一品苑」位置處於藝文中心內，又是區域中最高的鋼骨建材，管理嚴格，成為點閱第一名不意外，前十名中悅以及遠雄各佔兩名，也顯示桃園網友非常注重建商品牌。

「中悅一品苑」目前平均單價介於48~50萬，主要房型為3~4房帶兩車位，總價則落在6000~6500萬之間，在桃園算是高總價物件，這類有品牌又擁有完整飯店式管理的住宅大樓近兩年在桃園非常夯，尤其桃園有非常多中小企業主，除了自住以外也會多添購一戶給自己的二代。

黃昭維表示，一般的飯店式管理可能單純限於包裹收發與門禁通知，而「中悅一品苑」的公設在2樓及3樓且採預約制，且都有大樓人員全程服務，很受中小企業主喜愛，加上這兩年居家辦公時間大增，也讓網友對於這類會在社區中就可以運動且又私密的飯店式住宅大樓特別好奇。

點閱率第二名的「遠雄NO1」則位於平鎮，共有354戶，是典型的中大型社區。信義房屋中壢龍岡店專案經理劉祐辰表示，「遠雄NO1」在當地算是非常罕見的飯店式住宅社區，周邊都是公寓住宅，尤其近平鎮忠貞市場，機能佳，平均單價介於20~24萬之間，因此非常吸引在地換屋族的目光。

而「海華大帝」也是擁有超過300戶的中型社區以及嚴格的飯店式管理，信義房屋中壢店店長楊尚樺表示「海華大帝」地理位置就在中壢SOGO旁，機能相當完善，價格介於39~45萬之間，尤其公設比不到30%在中壢市已不存在，是能夠站穩點閱第三名的因素之一。

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