房市／桃園網友最愛三大社區　有飯店式管理就是夯

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「中悅一品苑」目前平均單價介於48~50萬，主要房型為3~4房帶兩車位，總價則落在6000~6500萬之間，在桃園算是高總價物件，這類有品牌又擁有完整飯店式管理的住宅大樓近兩年在桃園非常夯，尤其桃園有非常多中小企業主，除了自住以外也會多添購一戶給自己的二代。
黃昭維表示，一般的飯店式管理可能單純限於包裹收發與門禁通知，而「中悅一品苑」的公設在2樓及3樓且採預約制，且都有大樓人員全程服務，很受中小企業主喜愛，加上這兩年居家辦公時間大增，也讓網友對於這類會在社區中就可以運動且又私密的飯店式住宅大樓特別好奇。
點閱率第二名的「遠雄NO1」則位於平鎮，共有354戶，是典型的中大型社區。信義房屋中壢龍岡店專案經理劉祐辰表示，「遠雄NO1」在當地算是非常罕見的飯店式住宅社區，周邊都是公寓住宅，尤其近平鎮忠貞市場，機能佳，平均單價介於20~24萬之間，因此非常吸引在地換屋族的目光。
而「海華大帝」也是擁有超過300戶的中型社區以及嚴格的飯店式管理，信義房屋中壢店店長楊尚樺表示「海華大帝」地理位置就在中壢SOGO旁，機能相當完善，價格介於39~45萬之間，尤其公設比不到30%在中壢市已不存在，是能夠站穩點閱第三名的因素之一。