國輪國造之光！台船建造之千噸級研究船獲金質獎

台灣國際造船建造的千噸級新海研1號研究船獲台灣精品金質獎，於24日下午，在台北市南港展覽館舉行頒獎典禮，台船公司副總經理周志明代表接受經濟部長王美花頒發此一殊榮。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-26 10:00:00
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，台船公司為科技部量身打造兼具節能、環保、智慧的千噸級新海研1號研究船，除獲得中國造船暨輪機工程師學會2021年度船舶獎外，更參加第30屆台灣精品金質獎選拔活動，有210家企業的355件產品，自1179件報名產品中脫穎而出，獲得台灣精品金質獎之殊榮，顯見千噸級新海研1號研究船，不論在產品設計、特色及品質均有極高評價，深獲評審之青睞。
鄭文隆說，行政院科技部為提升我國海洋觀測能量，乃委託該公司建造3艘海洋研究船，分別為2艘500總噸級及1艘1000總噸級研究船，其中1000總噸級研究船，無論在設計端、建造、甚至在運作維修、整體後勤端，台船公司都實際負責參與，並密切與學術單位合作，結合產官學能量進行規劃與建造。
千噸級新海研1號研究船交船儀式時，總統蔡英文到場祝賀，可見該船為國內最先進研究船之一，也是台船公司首度設計與建造之海洋研究船，傾力投入公司整體資源，用最高標準及技術進行設計及承造，結合台船公司基隆與高雄兩個廠區之能量完成。
鄭文隆指出，台船公司未來將持續落實政府「國艦國造、國輪國造」之政策方針，並有效蓄積我國高效能船艦之能量，為未來國家海洋事業發展奠立更穩固之根基。