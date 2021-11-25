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愛因斯坦相對論珍貴手稿拍賣！傳李嘉誠豪擲3.6億元買下

▲愛因斯坦（Albert Einstein）的相對論親筆手稿於佳士得拍賣行售出，傳買家香港富豪李嘉誠以約新台幣3.6億元的天價買下。（圖／翻攝自佳士得拍賣行官網）
▲愛因斯坦（Albert Einstein）的相對論親筆手稿於佳士得拍賣行售出，傳買家香港富豪李嘉誠以約新台幣3.6億元的天價買下。（圖／翻攝自佳士得拍賣行官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-25 18:34:15

天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）生前是諾貝爾物理學家獎得主，他提出的相對論更是影響後世鉅深。自從愛因斯坦逝世後，目前已知只有兩份他親手記錄著廣義相對論起源的手稿，其中一份近日在巴黎舉辦的佳士得拍賣會上成功以1170萬歐元（約新台幣3.6億元）拍出，更據傳買家就是香港富豪李嘉誠。

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綜合外媒報導，1955年愛因斯坦逝世後，全世界目前僅有2份他親筆寫下的相對論手稿，這一份54頁手稿是他與好友貝索（Michele Besso）在1913年6月至1914年初所撰寫的，另一份則存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館內珍藏。拍賣會前外界曾對這份愛因斯坦著作物進行估價，而在本月23日於巴黎舉辦的佳士得拍賣會上，這份手稿最後以1170萬歐元價格拍出，比先前的估值還要多出4倍，創下愛因斯坦著作物當中的最高價。

▲目前已知唯二記錄著廣義相對論起源的愛因斯坦手稿，最後以1170萬歐元（約3.6億元台幣）得標，創天價紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前已知唯二記錄著廣義相對論起源的愛因斯坦手稿。圖為借展資料照。（圖／美聯社／達志影像）
佳士得拍賣行表示，由於愛因斯坦並沒有保留研究過程紀錄的習慣，這份手稿當中主要是紀錄了廣義相對論在理論發展上的關鍵階段，內容多著重重新塑造學界對於宇宙運作方式的理解，因此這份手稿不只罕見還十分珍貴。

儘管拍賣行對外並未透露是誰得標，但中媒報導指出，成功拍下手稿的是香港富豪李嘉誠，他對愛因斯坦的崇拜與喜愛在多次對外演講時，倒背如流的引述時可見一班。對此，李嘉誠基金會僅簡單表示，對於李嘉誠私人事務不作評論。

香港首富李嘉誠認為，2019年全球經濟情勢會更差，各國GDP都會出現低增長。（資料照／美聯社／達志影像）
▲香港首富李嘉誠經常引述愛因斯坦的名言。（資料照／美聯社／達志影像）

 

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