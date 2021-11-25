年末最後一檔！蝦皮購物雙12狂歡生日慶 豪撒億萬購物金
2021即將進入尾聲，各大電商也卯足全力進行最後衝刺！蝦皮購物宣布年末最後大檔「12.12狂歡生日慶」自明(26)日正式開跑，明日起連續17天，天天精選時段購物金大方送，更將在12/12 當天豪氣狂撒億萬購物金，每位消費者皆有機會領取蝦皮購物誠意獻上的年末最大優惠紅包！並且邀請在「11.11最強購物節」大獲好評的天后張惠妹重磅回歸，擔任「12.12狂歡生日慶」活動大使，歡慶蝦皮購物生日快樂！
生活中心/綜合報導
2021-11-25 19:00:00
蝦皮購物大加碼，12/1即祭出2張99元起限定店家免運券，還有消費者最愛的商城85折與9折券，高單價商品搶先用，最高折抵3000元。12/1再加碼限時推APPLE AirPods Max 1849元，狂殺1折比手速！星球工坊 莓好愛情爆米花22件特惠組原價800元，12/1當天限量價只要30元銅板價入手。暖身期間整點1折商品好康天天值得搶，禾聯 67L 單門小冰箱659元驚喜價、原價1498元的巴黎萊雅 金緻護髮精油超殺價只要80元，年末看準「12.12狂歡生日慶」最狂優惠，購禮囤貨就趁現在！
今年雙11蝦皮購物的「11.11最強購物節」活動大使張惠妹，成功打響年末購物季盛宴，由經典歌曲「三天三夜」改編的蝦皮版購物歌，發布一週即創下突破150萬觀看數，更讓網友直呼為史上最好聽購物歌！身為蝦皮購物愛好者的張惠妹，又驚喜現身「12.12狂歡生日慶」廣告中，有別於先前女王般的氣勢，張惠妹展現柔情一面，帶著小女孩一起吹熄生日蠟燭，同祝蝦皮購物生日快樂，伴隨著蝦皮版「三天三夜」一起熱舞。
而12.12狂歡生日慶期間，張惠妹品牌MEIGHT.O.NINE 也在蝦皮購物上開設賣場，專屬販售aMEI自製品牌商品，就是要讓你一起「蝦皮ALL DAY 購物不要停歇」狂購至年末！
為了讓民眾在「12.12狂歡生日慶」能放肆購物，蝦皮這次將發出全民最有感的「振興購物金」，豪撒億萬購物金大紅包！12/1早鳥優惠就享第一波小高潮，暖身期間(至12/1前)領免運券就預領3000元購物金，12/1先用先贏！且12/12活動日當天，豪氣送出數十萬張折扣券，一天高達近30個時段可搶購物金，等於幾乎全日每個時段上站都有機會領取到豐厚的購物金！
另外，「12.12狂歡生日慶」11/26暖身開跑，為廣大用戶送上最狂優惠，不僅每人都有的0元起免運券外，自11/26至11/30，蝦皮購物攜手站上品牌，加碼推出天天精選商品下殺1折起，冬季暖胃必備的海底撈自煮火鍋，限時下殺銅板價29元；修復首選雅詩蘭黛 特潤眼部超能量修護霜下殺52折，只要1350元，再搭配優惠價54元的白蘭氏 五味子芝麻錠，讓你保持好氣色；年末想買新鞋就選優惠價1,736元的CONVERSE奶油底粉紫色帆布鞋； 專為女性內衣褲設計的HH女性私密衣物抗菌手洗精，暖心優惠價60元。蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭出最殺優惠，邀你年末上線狂歡購！