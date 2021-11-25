今年不辦大型尾牙　富邦金總座：年終會比較好、持續加薪

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至於富邦金獲利創新高，今年除權息後並沒有填息，韓蔚廷也為富邦金股價抱屈。他說，以富邦金獲利能力來看，當然是有潛力，尤其目前富邦金PB值1.1倍左右，PE只有6倍左右，以此來看，「我們當然覺得有點委屈」，但站在經理人立場，就是盡量把公司業績做好，股價只能留給市場決定。
對於外界關切的股利政策，韓蔚廷強調，站在金控角度，當然希望壽險獲利可以上繳金控，但這要主管機關核准，會持續與主管機關充份溝通，但整體來說，股利發放維持穩定沒有改變，至於股票股利是否會變成常態，或現金股利或股票股利組合，到明年度會就整體業務需要、資本結構、及金控本身現金流量來進行綜合考量。
去年富邦金因疫情緣故取消大型尾牙，改發個人加菜金2000元，另以每人2000 元的經費由子公司各單位以其他方式辦理餐敘，今年富邦金仍決定取消大型尾牙。韓蔚廷解釋，主要是歐美疫情仍起伏不定，還無法完全掌控，萬一不幸有一個人確診，公司營運會大受影響，基於避險角度決定不辦大型尾牙，但各子公司及部門是否舉辦小規模尾牙，尊重各子公司及各級主管決定，但他強調，加菜金會比去年高很多。
對於外傳富邦金競標花旗消金業務這部分，他則說雖然大家都想了解，但富邦金對於市場傳言實在是不方便評論。至於房市展望，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，房價上漲是全世界普遍共同現象，這從美國、歐洲、澳洲。紐西蘭及亞洲都可看出，因寬鬆貨幣政策許多投資人基於保值想法而買房產，但隨著貨幣政策正常化後，在資金成本可能墊高下，抑制房市效果不同國家有不同狀況，台灣房市南北不均狀況很明顯，但在台積電赴高雄設廠後，失衡現象會比較平衡一些。
在壽險不動產投資策略部分，韓蔚廷則說，由於壽險資金都是長期資金，希望有穩定收入，因此主要從租金穩定收益觀點，評估市場有無適的不動產投資機會，但相較同業，富邦人壽不動產投資比例比較低，長期結構來看，還是有相當空間可以投資適當不動產。