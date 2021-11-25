COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今年不辦大型尾牙　富邦金總座：年終會比較好、持續加薪

▲富邦金總經理韓蔚廷今（25）日在法說會上表示，今年仍不會辦大型尾牙，但加菜金會發更多，年終獎金也會更好，明年也會持續加薪。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲富邦金總經理韓蔚廷今（25）日在法說會上表示，今年仍不會辦大型尾牙，但加菜金會發更多，年終獎金也會更好，明年也會持續加薪。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-25 18:49:37

富邦金控今（2021）年前3季稅後淨利達1302.11億元，年成長90.9%，並已超越去年全年獲利，每股盈餘（EPS）為11.32元，稅後淨利及每股盈餘雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」。總經理韓蔚廷今（25）日在法說會後記者會表示，今年業績比去年好，整體年終金應該會比較好，而且每年都有加薪，明年也不會改變，加薪是持續性的。不過，基於防疫，富邦今年仍決定不辦大型尾牙，改發加菜金，而且金額會比去年高很多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓蔚廷說，今年富邦金業績比較好，雖然年終獎金還要經過董事長會討論及最後核准，但今年整體年終獎應該會比較好，加薪部分，每年也都有加薪，明年也不會改變，加薪是持續性的，只是各子公司及各別同仁的情形，還是要看各別公司整體績效、員工績效貢獻來決定。

至於富邦金獲利創新高，今年除權息後並沒有填息，韓蔚廷也為富邦金股價抱屈。他說，以富邦金獲利能力來看，當然是有潛力，尤其目前富邦金PB值1.1倍左右，PE只有6倍左右，以此來看，「我們當然覺得有點委屈」，但站在經理人立場，就是盡量把公司業績做好，股價只能留給市場決定。

對於外界關切的股利政策，韓蔚廷強調，站在金控角度，當然希望壽險獲利可以上繳金控，但這要主管機關核准，會持續與主管機關充份溝通，但整體來說，股利發放維持穩定沒有改變，至於股票股利是否會變成常態，或現金股利或股票股利組合，到明年度會就整體業務需要、資本結構、及金控本身現金流量來進行綜合考量。

去年富邦金因疫情緣故取消大型尾牙，改發個人加菜金2000元，另以每人2000 元的經費由子公司各單位以其他方式辦理餐敘，今年富邦金仍決定取消大型尾牙。韓蔚廷解釋，主要是歐美疫情仍起伏不定，還無法完全掌控，萬一不幸有一個人確診，公司營運會大受影響，基於避險角度決定不辦大型尾牙，但各子公司及部門是否舉辦小規模尾牙，尊重各子公司及各級主管決定，但他強調，加菜金會比去年高很多。

對於外傳富邦金競標花旗消金業務這部分，他則說雖然大家都想了解，但富邦金對於市場傳言實在是不方便評論。至於房市展望，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，房價上漲是全世界普遍共同現象，這從美國、歐洲、澳洲。紐西蘭及亞洲都可看出，因寬鬆貨幣政策許多投資人基於保值想法而買房產，但隨著貨幣政策正常化後，在資金成本可能墊高下，抑制房市效果不同國家有不同狀況，台灣房市南北不均狀況很明顯，但在台積電赴高雄設廠後，失衡現象會比較平衡一些。

在壽險不動產投資策略部分，韓蔚廷則說，由於壽險資金都是長期資金，希望有穩定收入，因此主要從租金穩定收益觀點，評估市場有無適的不動產投資機會，但相較同業，富邦人壽不動產投資比例比較低，長期結構來看，還是有相當空間可以投資適當不動產。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀