北市首場跨年活動中山登場！燈海隧道、巨大愛心燈超好拍
今年台北市相關跨年活動，觀傳局方面將採取「系列活動」方式辦理。而距離12月31日跨年晚會活動剩下一個多月時間，觀傳局也公布系列活動中的首場活動，將於台北捷運中山站旁的心中山線形公園率先登場，周邊燈飾於11月27日至2022年1月1日每天下午5時起點燈，巨大愛心雲朵和燈海隧道，將成愛好拍照的網美朝聖地。
記者丁上程／台北報導
2021-11-25 18:57:19
觀傳局表示，「臺北最High新年城-2022跨年活動」11月27日(六)下午1點將在中山區心中山線形公園率先登場，森林系市集將進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品；舞臺區則邀請到3組風格清新的街頭歌手輪番演出。
觀傳局透露，此次活動以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，11月27日至明(111)年1月1日，每天晚上5時至10時亮燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。觀傳局利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。
觀傳局說，民眾到心中山線形公園逛市集拍美照，也可就近至附近的誠品生活、捷運中山地下書街、光點台北享受愜意時光，亦可至鄰近赤峰街特色風格小舖挖寶。逛累了也可至附近巷弄享受當地的美食及特色咖啡廳用餐，度過愉快的周末。