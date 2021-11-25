力積電公開收購首日吸逾41萬筆申購 抽中一張賺2.5萬元
力積電興櫃轉上市，預計於12月6日掛牌，自昨（24）日以49.88元接受公開申購，結果首日就吸引逾41萬筆申購，中籤率可能不到2.7%。若以今（25）日興櫃價格約75.14元來計算，等於抽中1張，潛在獲利約為2.5萬元。
記者許家禎/台北報導
2021-11-25 19:36:34
力積電初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，22日競拍結果，得標加權均價63.52元，24日起到26日將以每股49.88元做為公開承銷價。
力積電辦理競拍股數88,400仟股，公開申購股數為32,100仟股，而首日就吸引41萬筆申購，預計這次公開申購有機會吸引超過120萬筆申購，換算下來，中籤率可能不到2.7%。
由黃崇仁領軍的力晶科技於2012年因為DRAM虧損嚴重而黯然下市，股價一度僅剩下0.29元，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，小股東們也組成「力晶上市自救會」粉絲團，但隨後轉型為晶圓代工(力積電)，粉絲頁也改名為「力晶同樂會」。
力積電在今年第一季營收排名首度超越Tower（高塔半導體）後，第二季仍維持強勢成長力道，在今年第二季全球前十大晶圓代工營收排名中排名第7，在整體價格逐季上漲的驅動下，營收達4.6億美元，季增18.3%。
力積電今年9月營收衝破60億元大關、來到60.4億元，再創新高。而今年前3季營收達458.65億元，季增12.7%再寫新猷，已超越去年整年度的456.84億元，稅後淨利98.91億元，每股純益3.07元。