孫藝真有演《地獄公使》？觀眾看一半「倒抽一口氣」！
南韓影集《地獄公使》由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準主演，僅上線1天就登上台灣收看排行冠軍，甚至比《魷魚遊戲》早一週登上全球第一熱門作品。劇中飾演律師的金賢珠，因長相神似孫藝真，讓觀眾疑問：「真的好像，害我邊看邊出神！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-25 21:00:00
《地獄公使》以地獄使者用殘暴手法「送人下地獄」的方式探討人性，某天首爾市中心出現三個巨大「地獄公使」，把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，讓原本平凡的世界，一夕之間陷入無法控制的混亂。劉亞仁藉此主張「這一切都是神的旨意」煽動群眾，金賢珠則為揭發邪教團的真面目，力抗到底。
金賢珠劇中飾演閔惠珍律師，從協助「朴靜子」度過難關，到發現劉亞仁背後祕密，以及最後聯手電視台製作人裴英宰（朴正民 飾）、其妻宋昭賢（元真兒 飾），保護市民並揭開「演示」真相，是唯一一位出演整季故事的關鍵人物。
有觀眾談到，覺得金賢珠長相神似孫藝真，笑說追《地獄公使》時「很容易出戲」。而這也不是第一次傳出藝人撞臉孫藝真，演員景收真也因為長相與對方相似，甫出道就有「小孫藝真」稱號，是不少人的女神之一。