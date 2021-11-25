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移工重啟入境2週　破800人登錄申請、610人已入境

▲指揮中心自11月11日起重啟印尼移工入境，目前已有610人入境。（示意圖／shutterstock）
▲指揮中心自11月11日起重啟印尼移工入境，目前已有610人入境。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-25 20:17:27

《四方報》報導，指揮中心自11月11日起重啟印尼移工入境，包括家庭看護工及產業移工都可以至「入出國移工機場關懷服務網」登陸申請床位。開放至今已滿2週，上平台登錄的人數超過800人、入境人數超過600人，其中大多已經完整接種疫苗。

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勞動部勞動力發展署向《四方報》表示，截至25日，上平台登記的產業類移工有146人、家庭類移工667人，共813人；已經入境之產業移工則有115人、家庭移工495人，總數610人。入境的家庭移工中，完整接種疫苗者達449人、未完整接種者46人；入境產業移工完整接種有98人、未完整接種則有17人。

目前，移工專案入境第一階段全數採取集中檢疫，包括21天集中隔離和7天自主健康管理，指揮中心規劃1700床床位供移工入境檢疫使用。首波移工來源國僅開放印尼，採取積分制分配入境順序。

其中，家庭類移工（家庭看護工及家庭幫傭），評分項目含COVID-19疫苗施打、來源國COVID-19確診人數；產業類移工（機構看護工作、外展看護工作、製造工作、外展製造工作、營造工作、海洋漁撈工作、屠宰工作、農林牧或漁塭養殖工作、外展農務工作）評分項目則含COVID-19疫苗施打、來源國COVID-19確診人數、外國人住宿地點之房間類型、入境外國人當名將住宿類型及人數。

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